Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

“Severance”, “Disclaimer” e “The Studio” são indicados aos Colour Awards 2025

Luiz Gustavo Ribeiro
22/10/2025 • 21:03
Divulgação/Apple

A FilmLight anunciou os indicados para os Colour Awards de 2025, premiação que homenageia profissionais de cinema, televisão, conteúdo comercial e digital que demonstraram excelência em correção de cores no último ano.

Publicidade

Agora em sua quinta edição, o prêmio atraiu mais de 500 inscrições de 47 países ao redor do mundo, e o júri independente de diretores de fotografia e coloristas revelou os nomes dos 25 coloristas pré-selecionados em 6 categorias.

A correção de cores é a expressão final de nuance nessa jornada que chamamos de produção cinematográfica. E nossa jornada é incompleta sem ela. Parabéns a todos os nossos indicados finais, vocês são todos vencedores. Vocês nos inspiraram tremendamente.

Na categoria televisiva, o Apple TV se destacou com três indicações (do total de quatro) por suas séries. São elas:

  • “Andor” (2ª temporada, episódios 4, 9 e 12): etalonagem por Jean-Clement Soret (Company 3)
  • “Disclaimer” (1ª temporada): etalonagem por Peter Doyle na PostWorks NY
  • “Severance” (2ª temporada): etalonagem por Tom Poole na Company 3
  • “The Studio” (1ª temporada): etalonagem por Damien Vandercruyssen na Harbor

Todos os vencedores serão anunciados no FilmLight Colour Awards em 16 de novembro. A cerimônia acontecerá no EnergaCamerimage, em Toruń (na Polônia).

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Variety

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Novo framework permitirá migrar dados de apps do iOS pro Android (e vice-versa)
Posts relacionados