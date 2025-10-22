“Severance”, “Disclaimer” e “The Studio” são indicados aos Colour Awards 2025

A FilmLight anunciou os indicados para os Colour Awards de 2025, premiação que homenageia profissionais de cinema, televisão, conteúdo comercial e digital que demonstraram excelência em correção de cores no último ano.

Agora em sua quinta edição, o prêmio atraiu mais de 500 inscrições de 47 países ao redor do mundo, e o júri independente de diretores de fotografia e coloristas revelou os nomes dos 25 coloristas pré-selecionados em 6 categorias.

A correção de cores é a expressão final de nuance nessa jornada que chamamos de produção cinematográfica. E nossa jornada é incompleta sem ela. Parabéns a todos os nossos indicados finais, vocês são todos vencedores. Vocês nos inspiraram tremendamente.

Na categoria televisiva, o Apple TV se destacou com três indicações (do total de quatro) por suas séries. São elas:

“Andor” (2ª temporada, episódios 4, 9 e 12): etalonagem por Jean-Clement Soret (Company 3)

“Disclaimer” (1ª temporada): etalonagem por Peter Doyle na PostWorks NY

Todos os vencedores serão anunciados no FilmLight Colour Awards em 16 de novembro. A cerimônia acontecerá no EnergaCamerimage, em Toruń (na Polônia).

