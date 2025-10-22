Steve Wozniak apoia declaração sobre banimento de IA superinteligente

O cofundador da Apple, Steve Wozniak, está entre as diversas figuras públicas que assinaram uma declaração solicitando a proibição temporária do desenvolvimento de uma IA superinteligente. Mais precisamente, a proposta visa “uma proibição do desenvolvimento da superinteligência” até que haja “amplo consenso científico de que isso será feito de forma segura e controlável” e “forte adesão pública”.

Outros signatários incluem ganhadores do Prêmio Nobel, pioneiros da IA ​​e outros especialistas da tecnologia. Muitos dos apoiadores já disseram que a inteligência artificial geral representa uma ameaça.

Confira a declaração na íntegra (tradução nossa):

Ferramentas inovadoras de IA podem trazer saúde e prosperidade sem precedentes. No entanto, além das ferramentas, muitas empresas líderes em IA têm o objetivo declarado de desenvolver uma superinteligência na próxima década que possa superar significativamente todos os humanos em praticamente todas as tarefas cognitivas. Isso tem levantado preocupações, que vão desde a obsolescência econômica e a impotência humana, perdas de liberdade civis, dignidade e controle, riscos à segurança nacional e até mesmo a potencial extinção humana. A declaração sucinta abaixo visa tornar público o crescente número de especialistas e figuras públicas que se opõem à corrida pela superinteligência.



Apelamos à proibição do desenvolvimento da superinteligência, que não deve ser suspensa antes de haver: Amplo consenso científico de que isso será feito de forma segura e controlável.

Forte adesão pública.

A declaração é um produto do Future of Life Institute, um grupo sem fins lucrativos que trabalha com riscos globais, como armas nucleares, biotecnologia e IA.

O documento não se dirige a nenhuma organização ou governo em particular — mas sim reúne não apenas grandes empresas de IA, bem como políticos nos Estados Unidos, na China e em outros países.

