Apple estaria interessada em adquirir o catálogo da Warner Bros. Discovery

Uma reportagem da Bloomberg trouxe informações de que a Apple teria manifestado interesse em adquirir partes da Warner Bros. Discovery, particularmente seu extenso acervo de filmes e programas de televisão, enquanto a gigante midiática explora uma possível venda.

Publicidade

O CEO da companhia, David Zaslav, informou aos executivos seniores que várias grandes empresas de tecnologia e mídia — incluindo Apple, Amazon, Netflix e Comcast — demonstraram interesse em adquirir os ativos da empresa.

O conglomerado de mídia, vale notar, detém os seguintes veículos/plataformas: HBO, CNN, DC Entertainment, Discovery Channel e Cartoon Network.

Para a Apple, que não comentou oficialmente qualquer interessante na empresa, a aquisição representaria uma mudança significativa na estratégia do seu serviço de streaming, que focou em conteúdos totalmente originais até agora. Adicionar o catálogo da Warner Bros. Discovery daria ao Apple TV acesso instantâneo a alguns dos conteúdos mais populares da televisão, incluindo sucessos como “Game of Thrones”, “The White Lotus”, entre outros.

Publicidade

Ademais, qualquer acordo representaria um afastamento da estratégia de aquisição da Apple. Recentemente, inclusive, o chefe de serviços da Maçã, Eddy Cue, disse em entrevista a um podcast que a empresa geralmente “prefere construir a comprar”.

A Apple não está sozinha em seu interesse na Warner Bros. Discovery. A Paramount Skydance já fez duas propostas de US$24 por ação pela empresa inteira, mas ambas foram rejeitadas.

Ainda não se sabe se a Apple manterá o interesse na aquisição, mas o envolvimento da empresa sinaliza que ela pode estar reconsiderando sua abordagem de produção de conteúdo, à medida que a concorrência no streaming se intensifica.

Publicidade

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac