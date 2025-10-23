Apple inicia produção de servidores de IA nos EUA antes do previsto

A Apple já está produzindo e despachando servidores de inteligência artificial de fabricação americana — antes mesmo do que o previsto, diga-se. As informações vêm do Fox Business.

Em fevereiro, a Apple anunciou uma nova unidade de fabricação em Houston (no Texas) como parte de seu investimento multibilionário nos Estados Unidos. Na época, a instalação de 23 mil metros quadrados seria inaugurada só em 2026. Mas, em resposta à pressão do presidente Donald Trump para colocar esses projetos em ação o mais rápido possível, a Apple adiantou seus planos.

Estamos entusiasmados em enviar servidores avançados de fabricação americana de nossa unidade em Houston. Como parte do nosso compromisso de US$600 bilhões com os Estados Unidos, esses servidores serão instalados em nossos data centers e desempenharão um papel fundamental no desenvolvimento da Apple Intelligence com o Private Cloud Compute. Nossas equipes fizeram um trabalho incrível acelerando o trabalho para colocar a nova fábrica de Houston em operação antes do previsto. Planejamos continuar expandindo a instalação para aumentar a produção no próximo ano. —Sabih Khan, diretor de operações da Apple.

Os servidores fabricados nos Estados Unidos foram projetados para serem “incrivelmente eficientes em termos de energia” e reduzir a demanda de energia dos data centers da Apple, os quais já operam com 100% de energia renovável.

Embora não sejam um produto de consumo, os servidores são usados ​​indiretamente por milhões de americanos a partir dos recursos dos sistemas da Maçã, incluindo a própria Apple Intelligence.

A Casa Branca elogiou a Apple por sustentar mais de 450 mil empregos por meio de sua rede de milhares de fornecedores e parceiros em todos os 50 estados.

É notável que Trump tenha conseguido que as empresas realmente trouxessem esse tipo de fabricação de volta aos Estados Unidos. A Apple atendeu ao chamado, desde isso até a fabricação de todos os vidros do iPhone nos Estados Unidos. Isso sinaliza uma mudança real tanto para os empregos americanos quanto para a segurança da cadeia de suprimentos.

A gigante de Cupertino também afirmou que planeja expandir suas equipes e instalações em vários estados americanos, incluindo Michigan, Texas, Califórnia, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, Carolina do Norte e Washington.