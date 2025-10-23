Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple perde processo no Reino Unido sobre taxas da App Store

Bruno S. Gentile
23/10/2025 • 15:20
MacRumors
Logo da App Store e bandeira do Reino Unido

A Competition Appeal Tribunal (CAT), corte britânica de apelações para questões de concorrência, decidiu contra a Apple em um processo que acusa a empresa de abusar da sua posição dominante no mercado ao cobrar comissões de 30% sobre aplicativos e compras feitas dentro da App Store. O caso, estimado em £1,5 bilhão (quase R$10,8 bilhões), foi movido em nome de cerca de 20 milhões de usuários de iPhones e iPads no Reino Unido.

Publicidade

A decisão, proferida nesta quinta-feira (23/10), reconhece que a Apple excluiu a concorrência na distribuição de aplicativos e cobrou “preços excessivos e injustos” aos desenvolvedores, prática que, segundo o Tribunal, violou as leis de concorrência do Reino Unido e da União Europeia. O painel determinou que usuários afetados têm direito a indenização, cujo cálculo será discutido em audiência marcada para este fim, no próximo mês.

Posts relacionados

O processo foi apresentado pela acadêmica Rachel Kent, especialista em economia digital e professora do King’s College London. Ela alegou que as comissões da App Store geraram “lucros exorbitantes” à Apple ao eliminar alternativas para compras de app e assinaturas em dispositivos iOS e iPadOS.

Em comunicado, a Maçã afirmou que recorrerá da decisão, classificando o julgamento como baseado em “uma visão equivocada da economia de aplicativos”. A companhia defendeu que a loja de aplicativos “ajuda desenvolvedores a prosperar” e oferece aos consumidores “um ambiente seguro e confiável para descobrir e comprar apps”.

Publicidade

A ação é considerada a primeira de grande porte movida sob o regime de ações coletivas britânico contra uma gigante da tecnologia. O resultado serve para aplicar a pressão sobre o modelo de negócios da App Store, já alvo de investigações e decisões semelhantes na China, nos Estados Unidos e na União Europeia.

via Reuters

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

“iPhones 18” poderão ter 5G via satélite em parceria com a Starlink
Próx. Post

iPhone 17 perde para o Air em teste de bateria; 17 Pro Max bate recorde
Posts relacionados