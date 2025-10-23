Apple perde processo no Reino Unido sobre taxas da App Store

A Competition Appeal Tribunal (CAT), corte britânica de apelações para questões de concorrência, decidiu contra a Apple em um processo que acusa a empresa de abusar da sua posição dominante no mercado ao cobrar comissões de 30% sobre aplicativos e compras feitas dentro da App Store. O caso, estimado em £1,5 bilhão (quase R$10,8 bilhões), foi movido em nome de cerca de 20 milhões de usuários de iPhones e iPads no Reino Unido.

A decisão, proferida nesta quinta-feira (23/10), reconhece que a Apple excluiu a concorrência na distribuição de aplicativos e cobrou “preços excessivos e injustos” aos desenvolvedores, prática que, segundo o Tribunal, violou as leis de concorrência do Reino Unido e da União Europeia. O painel determinou que usuários afetados têm direito a indenização, cujo cálculo será discutido em audiência marcada para este fim, no próximo mês.

O processo foi apresentado pela acadêmica Rachel Kent, especialista em economia digital e professora do King’s College London. Ela alegou que as comissões da App Store geraram “lucros exorbitantes” à Apple ao eliminar alternativas para compras de app e assinaturas em dispositivos iOS e iPadOS.

Em comunicado, a Maçã afirmou que recorrerá da decisão, classificando o julgamento como baseado em “uma visão equivocada da economia de aplicativos”. A companhia defendeu que a loja de aplicativos “ajuda desenvolvedores a prosperar” e oferece aos consumidores “um ambiente seguro e confiável para descobrir e comprar apps”.

A ação é considerada a primeira de grande porte movida sob o regime de ações coletivas britânico contra uma gigante da tecnologia. O resultado serve para aplicar a pressão sobre o modelo de negócios da App Store, já alvo de investigações e decisões semelhantes na China, nos Estados Unidos e na União Europeia.

via Reuters