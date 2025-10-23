Apple poderá desativar seu recurso antirrastreamento na União Europeia

A Apple poderá ter que desativar o recurso Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT) na Alemanha e em outros países europeus. Lançada com o iOS 14.5, a ATT é uma função que dá aos usuários a opção de controlar se um aplicativo pode ou não rastreá-los na internet e em outros serviços.

Em um comunicado visto pela DPA International, a Maçã alega que “intensos esforços de lobby na Alemanha, na Itália e em outros países da Europa poderão nos forçar a retirar esse recurso em detrimento dos consumidores europeus”.

Embora o recurso seja amplamente elogiado pelos usuários, ele não é apreciado por plataformas de publicidade, incluindo grandes empresas como a Meta, que já deixou bem claro a sua desaprovação do recurso.

Como temos acompanhado, a função também está atualmente sendo investigada pelas autoridades europeias. Na Alemanha, o Escritório Federal de Cartéis (Bundeskartellamt, ou BKartA) concluiu que o recurso poderia violar as regulamentações antitruste.

A Apple informou aos reguladores que possui várias soluções. A empresa também afirmou que esses mesmos órgãos propuseram soluções complexas destinadas a minar a função do ATT.

Continuaremos a pressionar as autoridades competentes na Alemanha, na Itália e em toda a Europa para que permitam que a Apple continue fornecendo esta importante ferramenta de privacidade aos nossos usuários.

Além dos obstáculos regulatórios, a Apple também teve que lidar com aplicativos contornando o recurso para obter dados de usuários.

