Como armazenar todos os dados de um cartão físico no app Carteira [iPhone]

O aplicativo Carteira (Wallet) do iOS 26 trouxe uma função bem bacana para quem armazena os seus cartões para usar com o Apple Pay.

Publicidade

A partir dessa versão do sistema operacional dos iPhones, é possível adicionar as demais informações do cartão físico, como o número completo, a data de validade e o código de segurança — tudo, é claro, criptografado e armazenado nas Chaves do iCloud.

Por que isso é relevante? Quando você adiciona um cartão ao Apple Pay, o sistema gera basicamente uma nova numeração/novos dados para ele, o que o impossibilita de visualizar a numeração e outros dados reais do cartão (físico) pelo app Carteira. Guardando essas informações, é possível conferir esses detalhes sem sair com a sua carteira física.

Veja como fazer! 💳

Com o app aberto no iPhone, toque em cima do cartão e no ícone da parte superior direita, representado por um cartão e os números “123”. Autentique-se usando o Face ID ou Touch ID. Vá até “Adicionar Informações do Cartão Físico”. Posicione o cartão na moldura ou selecione “Inserir Dados Manualmente”, se assim preferir. Quando finalizar, toque em “OK”.

Posteriormente, basta ir até o mesmo ícone usado para inserir esses detalhes para conferir os seus dados.

via MacRumors