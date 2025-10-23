Navegue

Tada Images / Shutterstock.com
App Wallet no iPhone

Como armazenar todos os dados de um cartão físico no app Carteira [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
23/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Carteira (Wallet) do iOS 26 trouxe uma função bem bacana para quem armazena os seus cartões para usar com o Apple Pay.

A partir dessa versão do sistema operacional dos iPhones, é possível adicionar as demais informações do cartão físico, como o número completo, a data de validade e o código de segurança — tudo, é claro, criptografado e armazenado nas Chaves do iCloud.

Por que isso é relevante? Quando você adiciona um cartão ao Apple Pay, o sistema gera basicamente uma nova numeração/novos dados para ele, o que o impossibilita de visualizar a numeração e outros dados reais do cartão (físico) pelo app Carteira. Guardando essas informações, é possível conferir esses detalhes sem sair com a sua carteira física.

Veja como fazer! 💳

YouTube video
  1. Com o app aberto no iPhone, toque em cima do cartão e no ícone da parte superior direita, representado por um cartão e os números “123”.
  2. Autentique-se usando o Face ID ou Touch ID.
  3. Vá até “Adicionar Informações do Cartão Físico”.
  4. Posicione o cartão na moldura ou selecione “Inserir Dados Manualmente”, se assim preferir.
  5. Quando finalizar, toque em “OK”.

Posteriormente, basta ir até o mesmo ícone usado para inserir esses detalhes para conferir os seus dados.

via MacRumors

