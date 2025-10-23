Navegue

Funstock / Shutterstock.com
App Carteira (Wallet) no iPhone

Como personalizar os avisos de tíquetes na Carteira [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
23/10/2025 • 07:30
Além de adicionar os seus cartões de crédito para usar o Apple Pay, o aplicativo Carteira (Wallet) também possibilita acompanhar os seus ingressos de eventos, tíquetes de passagens aéreas e coisas do tipo.

É muito comum que as empresas responsáveis por esses ingressos e tíquetes enviem notificações para você ou mesmo sugiram um acesso rápido a eles a partir da Tela Bloqueada.

Se isso estiver lhe incomodando, é possível desabilitar esses avisos. Veja só! 📱

  1. Abra o app Carteira no seu iPhone;
  2. Toque em cima do tíquete que deseja personalizar as notificações recebidas;
  3. Selecione os três pontinhos, localizados no canto superior direito;
  4. Vá ate “Detalhes do Tíquete” ou “Notificações”;
  5. Desmarque as opções que não deseja mais usar: “Atualizações Automáticas”, “Permitir Notificações” e/ou “Sugerir na Tela Bloqueada”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
