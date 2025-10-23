Como personalizar os avisos de tíquetes na Carteira [iPhone]

Além de adicionar os seus cartões de crédito para usar o Apple Pay, o aplicativo Carteira (Wallet) também possibilita acompanhar os seus ingressos de eventos, tíquetes de passagens aéreas e coisas do tipo.
É muito comum que as empresas responsáveis por esses ingressos e tíquetes enviem notificações para você ou mesmo sugiram um acesso rápido a eles a partir da Tela Bloqueada.
Se isso estiver lhe incomodando, é possível desabilitar esses avisos. Veja só! 📱
- Abra o app Carteira no seu iPhone;
- Toque em cima do tíquete que deseja personalizar as notificações recebidas;
- Selecione os três pontinhos, localizados no canto superior direito;
- Vá ate “Detalhes do Tíquete” ou “Notificações”;
- Desmarque as opções que não deseja mais usar: “Atualizações Automáticas”, “Permitir Notificações” e/ou “Sugerir na Tela Bloqueada”.