Como personalizar os avisos de tíquetes na Carteira [iPhone]

Além de adicionar os seus cartões de crédito para usar o Apple Pay, o aplicativo Carteira (Wallet) também possibilita acompanhar os seus ingressos de eventos, tíquetes de passagens aéreas e coisas do tipo.

É muito comum que as empresas responsáveis por esses ingressos e tíquetes enviem notificações para você ou mesmo sugiram um acesso rápido a eles a partir da Tela Bloqueada.

Se isso estiver lhe incomodando, é possível desabilitar esses avisos. Veja só! 📱