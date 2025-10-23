Navegue

Como Steve Jobs convenceu a Corning a produzir vidros para o iPhone

Bruno S. Gentile
23/10/2025 • 18:20
Steve Jobs apresentando o iPhone

Em 2007, quando a Apple se preparava para lançar o primeiro iPhone, o cofundador da empresa, Steve Jobs, decidiu que o aparelho precisava de uma tela de vidro, e não de plástico, como era comum à época. A escolha parecia inviável — até o encontro entre o cofundador da Apple e Wendell Weeks, CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Corning (fabricante americana de vidros e cerâmicas) transformar uma conversa tensa em uma das parcerias mais duradouras da indústria de tecnologia, conforme detalhado em uma matéria da Fortune.

O executivo da Corning havia alertado Jobs de que seria impossível produzir, em larga escala e em apenas seis meses, um vidro resistente o suficiente para o novo dispositivo. A empresa havia desenvolvido anos antes um material experimental, o Gorilla Glass, mas jamais o fabricara, até então, em massa. O conselho de administração da fabricante chegou a recomendar que Wendell indicasse outro fornecedor à Apple.

Steve, porém, não aceitou. Segundo Weeks, o fundador da Apple o interrompeu e disse: “Você sabe qual é o seu problema? Você está com medo. Medo de que eu lance o maior produto da história e falhe porque você não conseguiu entregar”. A provocação foi seguida de um golpe retórico típico de Jobs: “Você está colocando seu medo acima da grandeza da sua equipe”.

O apelo funcionou. A Corning adaptou sua fábrica de Harrodsburg (no estado do Kentucky), originalmente construída para produtos da Guerra Fria, para produzir o vidro em tempo recorde. O iPhone chegou ao mercado em junho de 2007, e o Gorilla Glass se tornou sinônimo de resistência em telas de smartphones.

A parceria entre as duas empresas continuou nas gerações seguintes do iPhone e se expandiu para outros produtos, como o Apple Watch. Em 2025, a Apple anunciou um investimento de US$2,5 bilhões para fabricar, em solo americano, todo o vidro de iPhones e Apple Watches, alcançando um marco da industrialização americana e que remonta à visão que Jobs impôs quase duas décadas antes.

Para Weeks, a lição foi muito menos sobre tecnologia e mais sobre liderança: “Jobs via o medo como um obstáculo à criação. Ele enxergava o risco como motor, não como ameaça”, afirmou o executivo.

Essa abordagem sintetiza a filosofia que moldou a Apple desde seu início ao tratar como regra a união entre a coragem criativa e uma execução minuciosamente implacável, valores que o próprio cofundador da Apple herdara do perfeccionismo aprendido com seu pai, Paul Jobs, e aplicara em cada produto da empresa.

Hoje, o iPhone 17 carrega essa herança no Ceramic Shield 2, desenvolvido pela Corning. O material é 3x mais resistente a riscos do que o da geração anterior e simboliza como uma decisão tomada sob pressão há quase vinte anos atrás definiu o padrão de durabilidade e precisão que distingue os produtos da Apple dos demais concorrentes.

via AppleInsider

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
