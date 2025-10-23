Ex-funcionário da Apple chamado Sam Sung explica por que mudou de nome

Essa vai para os leitores mais antigos do MacMagazine: em 2012, falamos aqui sobre um (então) funcionário da Apple chamado, não ironicamente, Sam Sung. Por razões óbvias, o fato viralizou — e, em uma entrevista recente ao Business Insider, ele detalhou esse período de sua vida e explicou por que acabou mudando de nome.

Publicidade

Quando a imagem do cartão de visita de Sung emergiu na web, a Apple ligou para ele e perguntou se ele sabia do ocorrido — porém, sua reação imediata foi se preocupar com a possibilidade de perder o emprego.

Eu estava com tanto medo e só queria manter a calma e continuar empregado.

Depois que ele começou a ser abordado enquanto estava no trabalho, a Apple o retirou do segmento varejista e os funcionários foram instruídos a não identificá-lo. Sung acabou deixando a Maçã em 2013 por vontade própria e, em 2014, leiloou seus antigos cartões de visita e peças de seu antigo uniforme para caridade.

Ele só mudou de nome depois de deixar a Apple, mas sua decisão de fazer isso foi resultado direto de sua viralização. Ele disse que “não queria ser conhecido por ser uma piada na internet”.

Publicidade

Ele finalmente decidiu mudar seu sobrenome para Struan — que, segundo ele, é o nome de um de seus lugares favoritos na Escócia. Embora não se arrependa da mudança de nome, ele diz que gostaria de poder dizer a si mesmo quando era mais jovem para “ver isso como algo engraçado” e não se estressar com o fato.

via MacRumors