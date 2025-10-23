Filme “CODA”, do Apple TV, será lançado em DVD e Blu-ray

Mais um filme do Apple TV está ganhando um lançamento em mídias físicas. Trata-se de “No Ritmo do Coração” (“CODA”), vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2022 — o primeiro filme para o streaming a ganhar na categoria.

Como visto pelo 9to5Mac, o longa já está disponível para encomenda na Amazon americana, com previsão de lançamento para 4 de novembro. Ele é vendido em três diferentes versões: DVD, Blu-ray e Blu-ray (4K Ultra HD).

O filme, vale recordar, mistura música com a temática de acessibilidade envolvendo pessoas surdas, levando ao público um festival de emoções com muita responsabilidade social.

Como uma CODA (criança de adultos surdos), Ruby é a única pessoa ouvinte em sua casa. Quando ela descobre uma paixão por cantar, Ruby deve escolher entre obrigações familiares e seus sonhos. Vencedor de três Oscars: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante (Troy Kotsur).

No Brasil, vale recordar, ele não está disponível no streaming da Apple (e sim no HBO Max), embora possa ser comprado ou alugado no aplicativo Apple TV por R$20 ou R$12, respectivamente.

