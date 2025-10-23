Greta Lee deixa definitivamente o elenco de “The Morning Show”, do Apple TV

Uma das personagens principais das duas últimas temporadas de “The Morning Show”, a atriz Greta Lee, intérprete de Stella Bak, não estará na quinta temporada da produção, já confirmada pelo Apple TV.

A sua saída aconteceu no sexto episódio da quarta temporada, atualmente em exibição, após seu caso com o marido de sua chefe ser exposto durante uma apresentação defeituosa envolvendo inteligência artificial.

Planejando fugir com o amante, ela o espera no aeroporto, mas acaba sendo abandonada e parte sozinha na aeronave — momento traumático que sela seu destino na produção de uma vez por todas.

Divulgação/Apple

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Lee confirmou sua saída da série. “Esta é a primeira vez que estou dizendo isso em voz alta, mas sim, este é o fim. Isso é adeus”, disse Lee, que afirmou saber que isso é terrível.

Eu sei, eu sei. É chocante. Mas, é isso. Este é o fim da estrada para ela, e eu sinto todos os tipos de coisas. Estamos com esses personagens há tanto tempo, é surreal. Não pude dizer nada porque não queria dar spoilers, mas sei há algum tempo que este é o fim da estrada para ela e que este é o seu adeus.

A saída da artista do elenco da produção foi fruto de uma decisão mútua. A atriz afirmou não estar conseguindo mais conciliar a série com seus muitos outros trabalhos, embora tenha postergado sua permanência o máximo possível.

Era hora de ir, realmente. Eu gostaria de poder me dividir em pessoas diferentes e continuar fazendo tudo, mas isso seria fisicamente impossível.

Sobre a despedida em si, Lee afirmou que a cena de sua partida, bem como as cenas finais com alguns de seus colegas de trabalho, foi de quebrar o coração. “Foi uma tortura, realmente uma droga”, afirmou.

