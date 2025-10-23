Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
Atriz Greta Lee, de "The Morning Show" (do Apple TV)

Greta Lee deixa definitivamente o elenco de “The Morning Show”, do Apple TV

Douglas Nascimento
23/10/2025 • 10:14
Leitura de 2 minuto

Uma das personagens principais das duas últimas temporadas de “The Morning Show”, a atriz Greta Lee, intérprete de Stella Bak, não estará na quinta temporada da produção, já confirmada pelo Apple TV.

Publicidade

A sua saída aconteceu no sexto episódio da quarta temporada, atualmente em exibição, após seu caso com o marido de sua chefe ser exposto durante uma apresentação defeituosa envolvendo inteligência artificial.

Posts relacionados

Planejando fugir com o amante, ela o espera no aeroporto, mas acaba sendo abandonada e parte sozinha na aeronave — momento traumático que sela seu destino na produção de uma vez por todas.

Divulgação/Apple

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Lee confirmou sua saída da série. “Esta é a primeira vez que estou dizendo isso em voz alta, mas sim, este é o fim. Isso é adeus”, disse Lee, que afirmou saber que isso é terrível.

Publicidade

Eu sei, eu sei. É chocante. Mas, é isso. Este é o fim da estrada para ela, e eu sinto todos os tipos de coisas. Estamos com esses personagens há tanto tempo, é surreal. Não pude dizer nada porque não queria dar spoilers, mas sei há algum tempo que este é o fim da estrada para ela e que este é o seu adeus.

A saída da artista do elenco da produção foi fruto de uma decisão mútua. A atriz afirmou não estar conseguindo mais conciliar a série com seus muitos outros trabalhos, embora tenha postergado sua permanência o máximo possível.

Era hora de ir, realmente. Eu gostaria de poder me dividir em pessoas diferentes e continuar fazendo tudo, mas isso seria fisicamente impossível.

Sobre a despedida em si, Lee afirmou que a cena de sua partida, bem como as cenas finais com alguns de seus colegas de trabalho, foi de quebrar o coração. “Foi uma tortura, realmente uma droga”, afirmou.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Filme “CODA”, do Apple TV, será lançado em DVD e Blu-ray
Posts relacionados