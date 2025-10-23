Instagram anuncia Restyle, recurso que permite editar Stories com a Meta AI

O Instagram anunciou hoje um novo recurso denominado Restyle, o qual foi projetado para permitir que os usuários façam edições criativas usando a Meta AI em fotos e vídeos no aplicativo Edits e também na interface de publicação de Stories da rede social.

O funcionamento da novidade é bastante simples, já que ela poderá ser ativada por meio de um novo botão dedicado no topo da interface de publicação de um Story, o qual ficará logo ao lado das opções já existentes para adicionar música, adesivos ou texto.

Ao clicar no novo botão após inserir uma foto ou vídeo, é possível tanto digitar um comando para que a Meta AI faça uma edição criativa quanto escolher algum entre os vários presets disponíveis (como adição de objetos ou escolha de estilos artísticos pré-definidos).

Também é possível usar o novo recurso para remover ou adicionar objetos/pessoas da imagem, bem como compartilhar suas edições com amigos através do adesivo “Sua vez”, para que eles possam se utilizar do mesmo prompt com facilidade.

Em seu perfil no Instagram, o chefão da plataforma, Adam Mosseri, explicou um pouco sobre como funciona o recurso — inclusive mostrando em vídeo alguns dos estilos de edição que passam a ser possíveis com o Restyle.

Anunciando o Restyle, uma ferramenta de IA integrada ao Edits, e em breve ao Instagram, que permite estilizar seus vídeos de todas as maneiras. Ainda é cedo e estamos começando com um conjunto finito de predefinições antes de oferecer suporte à solicitação aberta, mas é empolgante e mal posso esperar para ver como os criadores usarão a ferramenta.

O Restyle já começou a ser liberado para alguns usuários e deverá continuar sendo disponibilizado gradualmente ao longo das próximas semanas.

Novidade divertida para adolescentes

Embora as Contas de Adolescente do Instagram sejam conhecidas por serem mais restritivas em relação às contas padrão (para adultos), a Meta está dando a elas uma camada extra de personalização exclusiva: a possibilidade de alterar o ícone da plataforma entre várias opções disponíveis.

An update just for Teen Accounts: now you can change your Instagram app icon to match your aesthetic 🌟



To change the icon, press the Instagram logo at the top of the home feed after opening the app 💗 pic.twitter.com/XZbZzOQ2DR — Instagram (@instagram) October 21, 2025 Uma atualização apenas para as Contas de Adolescente: agora você pode alterar o ícone do aplicativo do Instagram para combinar com sua estética 🌟

Para alterar o ícone, pressione o logo do Instagram na parte superior do feed inicial após abrir o aplicativo 💗

Para aplicar a mudança, adolescentes devem pressionar o ícone da plataforma no topo do a aba Início e escolher entre as seis opções modernas de ícones (chrome, cósmico, slime, neon, fogo, floral).

