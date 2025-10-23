Instagram anuncia Restyle, recurso que permite editar Stories com a Meta AI

O Instagram anunciou hoje um novo recurso denominado Restyle, o qual foi projetado para permitir que os usuários façam edições criativas usando a Meta AI em fotos e vídeos no aplicativo Edits e também na interface de publicação de Stories da rede social.
O funcionamento da novidade é bastante simples, já que ela poderá ser ativada por meio de um novo botão dedicado no topo da interface de publicação de um Story, o qual ficará logo ao lado das opções já existentes para adicionar música, adesivos ou texto.
Ao clicar no novo botão após inserir uma foto ou vídeo, é possível tanto digitar um comando para que a Meta AI faça uma edição criativa quanto escolher algum entre os vários presets disponíveis (como adição de objetos ou escolha de estilos artísticos pré-definidos).
Também é possível usar o novo recurso para remover ou adicionar objetos/pessoas da imagem, bem como compartilhar suas edições com amigos através do adesivo “Sua vez”, para que eles possam se utilizar do mesmo prompt com facilidade.
Em seu perfil no Instagram, o chefão da plataforma, Adam Mosseri, explicou um pouco sobre como funciona o recurso — inclusive mostrando em vídeo alguns dos estilos de edição que passam a ser possíveis com o Restyle.
O Restyle já começou a ser liberado para alguns usuários e deverá continuar sendo disponibilizado gradualmente ao longo das próximas semanas.
Novidade divertida para adolescentes
Embora as Contas de Adolescente do Instagram sejam conhecidas por serem mais restritivas em relação às contas padrão (para adultos), a Meta está dando a elas uma camada extra de personalização exclusiva: a possibilidade de alterar o ícone da plataforma entre várias opções disponíveis.
Para aplicar a mudança, adolescentes devem pressionar o ícone da plataforma no topo do a aba Início e escolher entre as seis opções modernas de ícones (chrome, cósmico, slime, neon, fogo, floral).
via TechCrunch