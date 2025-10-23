iPhone 17 perde para o Air em teste de bateria; 17 Pro Max bate recorde

Depois de compará-los com modelos rivais, o canal no YouTube PhoneBuff colocou hoje os modelos da linha iPhone 17 — a qual também inclui o iPhone Air, embora ele não traga o número “17” em seu nome — para brigar entre si no seu clássico teste de bateria, que terminou com um resultado no mínimo inesperado.

Durante o teste, como é de costume, os smartphones realizaram uma série de tarefas em aplicativos diferentes para medir a performance em uma situação “real” de uso, além de terem ficado 16 horas em modo de espera.

Para manter essa disputa justa, o canal lançou mão de um braço robótico encarregado de interagir com os aparelhos, que também foram calibrados para emitir o mesmo nível de brilho da tela e o mesmo nível volume — algo bem importante neste ano, já que o iPhone Air conta com apenas um alto-falante.

A expectativa antes do teste começar era de que o iPhone Air fosse o primeiro a atingir 0% por conta da sua bateria, que é a menor da linha — consequência do seu design ultrafino. E, em um primeiro momento, tudo indicava que esse seria mesmo o caso, com o modelo slim da Apple indo pior nos testes de troca de mensagens e navegação.

O iPhone Air, no entanto, recuperou certo terreno no teste de standby, tendo perdido apenas 283mAh após 16 horas. O iPhone 17, para efeito de comparação, perdeu 406mAh, enquanto o iPhone 17 Pro perdeu 383mAh e o iPhone 17 Pro Max, 509mAh — o que prova a maior eficiência do modem C1X em relação aos chips da Qualcomm presentes nos modelos mais “tradicionais”.

A reviravolta aconteceu mesmo no teste de games, com o iPhone 17 assumindo a última posição para nunca mais perdê-la. No final, esse modelo foi o primeiro a desligar, alcançando 9 horas 43 minutos com uma única carga. O Air “morreu” logo em seguida, tendo registrado uma autonomia de 9 horas e 58 minutos.

O iPhone 17 Pro durou bem mais que seus irmãos, atingindo 11 horas e 53 minutos com uma única carga. Esses números, no entanto, não chegam nem perto do que foi registrado pelo iPhone 17 Pro Max, que aguentou nada menos que 13 horas e 5 minutos — o suficiente para torná-lo o melhor smartphone já testado pelo PhoneBuff quando o assunto é bateria.

Quem diria, hein?! 🪫

