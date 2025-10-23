Navegue

Leitura de 2 minuto

“iPhones 18” poderão ter 5G via satélite em parceria com a Starlink

Luiz Gustavo Ribeiro
23/10/2025 • 15:10
Space.com
Ilustração de satélites Starlink

Conforme apurado pelo The Information, pode ser que a Apple dê o braço a torcer no futuro e expanda a sua parceria com a Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, para fornecer acesso avançado a recursos de satélite em iPhones.

Isso porque a Maçã estaria planejando adicionar aos iPhones do que ano que vem suporte a redes 5G que não estejam conectadas à superfície da Terra, o que inclui satélites, segundo a reportagem.

Como já divulgado, a Apple se recusou a fechar um acordo com a SpaceX para usar a Starlink como provedora de serviços de satélite, optando pela rede da Globalstar — a exceção é o serviço de mensagens via satélite oferecido pela T-Mobile nos Estados Unidos, o qual faz uso da infraestrutura da empresa de Musk.

Agora, porém, os prospectos são mais positivos para a SpaceX, uma vez que ela passou a suportar o mesmo espectro de rádio usado pelos recursos da Globalstar nos novos designs de satélites da Starlink.

Além disso, a reportagem aponta que o presidente da Globalstar, James Monroe, revelou que a empresa poderá ser vendida, de modo que ambas poderão encerrar a parceria caso a venda seja concluída.

No mês passado, a SpaceX também fechou um acordo com a EchoStar para adquirir US$17 bilhões em espectro que pode ser usado para conectividade direta via satélite, aprimorando ainda mais sua (já vasta) estrutura.

via 9to5Mac

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
