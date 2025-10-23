“iPhones 18” poderão ter 5G via satélite em parceria com a Starlink

Conforme apurado pelo The Information, pode ser que a Apple dê o braço a torcer no futuro e expanda a sua parceria com a Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, para fornecer acesso avançado a recursos de satélite em iPhones.
Isso porque a Maçã estaria planejando adicionar aos iPhones do que ano que vem suporte a redes 5G que não estejam conectadas à superfície da Terra, o que inclui satélites, segundo a reportagem.
Como já divulgado, a Apple se recusou a fechar um acordo com a SpaceX para usar a Starlink como provedora de serviços de satélite, optando pela rede da Globalstar — a exceção é o serviço de mensagens via satélite oferecido pela T-Mobile nos Estados Unidos, o qual faz uso da infraestrutura da empresa de Musk.
Agora, porém, os prospectos são mais positivos para a SpaceX, uma vez que ela passou a suportar o mesmo espectro de rádio usado pelos recursos da Globalstar nos novos designs de satélites da Starlink.
Além disso, a reportagem aponta que o presidente da Globalstar, James Monroe, revelou que a empresa poderá ser vendida, de modo que ambas poderão encerrar a parceria caso a venda seja concluída.
No mês passado, a SpaceX também fechou um acordo com a EchoStar para adquirir US$17 bilhões em espectro que pode ser usado para conectividade direta via satélite, aprimorando ainda mais sua (já vasta) estrutura.
via 9to5Mac