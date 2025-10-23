Navegue

Microsoft expande Modo Copilot no Edge com ações automatizadas, segurança aprimorada e mais

Bruno S. Gentile
23/10/2025 • 16:31
A Microsoft anunciou nesta quinta-feira (23/10) a expansão do Modo Copilot no Edge, recurso que transforma o navegador em um assistente inteligente capaz de realizar tarefas, retomar sessões anteriores e interagir por voz ou chat. As novidades chegam como parte da atual estratégia de empresa como Google e Meta para integrar recursos de IA em seus portfólios de produtos.

Segundo a empresa, o Modo Copilot passa a oferecer ações automatizadas — chamadas Copilot Actions —, permitindo que o usuário peça ao navegador para realizar tarefas simples, como abrir páginas ou buscar informações específicas, e até ações mais complexas, como cancelar inscrições de emails profissionais ou fazer reservas em restaurantes. A função pode ser controlada por voz ou texto, e as respostas utilizam contexto de navegação recente, caso o usuário autorize o uso do histórico.

Outro novo recurso é o Journeys, que organiza o histórico em projetos temáticos e permite retomar atividades interrompidas, como pesquisas de viagem ou comparação de produtos, a partir do ponto em que foram deixadas. Essa função, assim como as Copilot Actions, está disponível em prévia gratuita nos Estados Unidos.

A Microsoft deixou claro que o Modo Copilot opera sob um modelo de opt-in, em que o usuário escolhe ativar ou não o assistente. As informações coletadas seguem a política de privacidade da companhia, e ele pode ser desativado a qualquer momento por meio das configurações. O navegador também ganhou reforços em segurança, como bloqueio automático contra scareware e novas opções de gerenciamento de senhas.

O Modo Copilot já está disponível para download nas versões mais recentes do Edge para macOS e Windows.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
