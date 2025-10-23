Navegue

OpenAI adquire startup fundada por ex-funcionários da Apple

Luiz Gustavo Ribeiro
23/10/2025 • 16:46
OpenAI e Sky

A OpenAI adquiriu a Software Applications Incorporated, startup fundada em 2023 por um grupo de ex-funcionários da Apple que desenvolveu o app Sky, assistente de IA para macOS.

Como parte da aquisição, a OpenAI planeja integrar a tecnologia da startup ao ChatGPT e abarcar toda a sua equipe (de cerca de uma dúzia de pessoas). O valor do negócio não foi revelado.

Embora não tenha sido oficialmente lançado, o Sky foi projetado para ajudar os usuários a realizar ações ou responder perguntas, podendo até mesmo entender o que está na tela do usuário.

Apresentando o Sky para Mac.
Aqui está uma prévia de 90 segundos.

O executivo da OpenAI, Nick Turley, disse que ficou “impressionado” quando o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Software Applications Incorporated, Ari Weinstein, demonstrou o Sky para ele. O utilitário, segundo o chefe da equipe do ChatGPT, “foi capaz de dar vida” a alguns conceitos que a companhia já vinha desenvolvendo.

Vale notar que, enquanto ainda estavam na Apple, o grupo por trás da Software Applications Incorporated ajudou a criar a tecnologia que alimenta o aplicativo Atalhos (Shortcuts).

via Bloomberg

    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
