OpenAI adquire startup fundada por ex-funcionários da Apple

A OpenAI adquiriu a Software Applications Incorporated, startup fundada em 2023 por um grupo de ex-funcionários da Apple que desenvolveu o app Sky, assistente de IA para macOS.

Publicidade

Como parte da aquisição, a OpenAI planeja integrar a tecnologia da startup ao ChatGPT e abarcar toda a sua equipe (de cerca de uma dúzia de pessoas). O valor do negócio não foi revelado.

Embora não tenha sido oficialmente lançado, o Sky foi projetado para ajudar os usuários a realizar ações ou responder perguntas, podendo até mesmo entender o que está na tela do usuário.

Introducing Sky for Mac.



Here's a 90-second sneak peek: pic.twitter.com/4rb187YYLQ — Sky (@skybysoftware) May 28, 2025 Apresentando o Sky para Mac.

Aqui está uma prévia de 90 segundos.

O executivo da OpenAI, Nick Turley, disse que ficou “impressionado” quando o CEO da Software Applications Incorporated, Ari Weinstein, demonstrou o Sky para ele. O utilitário, segundo o chefe da equipe do ChatGPT, “foi capaz de dar vida” a alguns conceitos que a companhia já vinha desenvolvendo.

Vale notar que, enquanto ainda estavam na Apple, o grupo por trás da Software Applications Incorporated ajudou a criar a tecnologia que alimenta o aplicativo Atalhos (Shortcuts).

via Bloomberg