A OpenAI adquiriu a Software Applications Incorporated, startup fundada em 2023 por um grupo de ex-funcionários da Apple que desenvolveu o app Sky, assistente de IA para macOS.
Como parte da aquisição, a OpenAI planeja integrar a tecnologia da startup ao ChatGPT e abarcar toda a sua equipe (de cerca de uma dúzia de pessoas). O valor do negócio não foi revelado.
Embora não tenha sido oficialmente lançado, o Sky foi projetado para ajudar os usuários a realizar ações ou responder perguntas, podendo até mesmo entender o que está na tela do usuário.
O executivo da OpenAI, Nick Turley, disse que ficou “impressionado” quando o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Software Applications Incorporated, Ari Weinstein, demonstrou o Sky para ele. O utilitário, segundo o chefe da equipe do ChatGPT, “foi capaz de dar vida” a alguns conceitos que a companhia já vinha desenvolvendo.
Vale notar que, enquanto ainda estavam na Apple, o grupo por trás da Software Applications Incorporated ajudou a criar a tecnologia que alimenta o aplicativo Atalhos (Shortcuts).
via Bloomberg
