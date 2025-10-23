Promoções na App Store: Little Big Workshop, Cyberpunk 2077: Ultimate, NeverNap e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Little Big Workshop, desenvolvido pelo pessoal da HandyGames, é um jogo de estratégia e nosso destaque do dia.

Cabe a você desenvolver a sua própria fábrica, organizando a sua equipe, os seus equipamentos, as linhas de produção e tudo relacionado a entrega no prazo e na satisfação dos seus clientes.

Imagine uma fábrica mágica bem na sua sala. Uma obra de arte cuidadosamente planejada, onde funcionários dedicados criam qualquer coisa que os clientes desejarem. Patos de borracha e cômodas, drones e guitarras elétricas, patinetes e outras coisas incríveis podem ser criadas a partir de diferentes materiais e vendidas em troca de dinheiro — o qual você pode reinvestir na fábrica para obter mais máquinas, mais funcionários e expandir o seu negócio. Na Little Big Workshop, você se torna um magnata da fabricação!

Confira um vídeo:

Defina os seus objetivos, desenvolva a sua indústria e tenha sucesso nos negócios! Aproveite a oferta e boa promoção. 🏭

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$350 em descontos:

Jogos

Jogo AAA.

Uma jornada bizarra.

Jogo de estratégia..

Aplicativos

Mantenha seu Mac acordado.

Salve seus links para depois.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎