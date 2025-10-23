Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Vendas de Macs registraram aumento relevante no 3º trimestre de 2025

Douglas Nascimento
23/10/2025 • 20:59
Cristi Dangeorge / Shutterstock.com
MacBooks Pro expostos em loja

A Counterpoint Research divulgou hoje os dados referentes às vendas de computadores pessoais no terceiro trimestre de 2025 — e os Macs apresentaram um crescimento relevante de 15%, seguindo a tendência de alta do mercado como um todo (que cresceu 8,1% no período).

Publicidade

Entre as cinco principais empresas listadas, a Apple foi a segunda com o maior crescimento, atrás apenas da Lenovo (+17%). Já a ASUS (+14%) e a HP (+10%) também registraram um resultado positivo, enquanto a Dell sofreu uma queda (-1%) ao lado de outras fabricantes (-3%).

Counterpoint sobre as vendas de computadores

De acordo com a firma, o crescimento da Apple se deu graças a novos modelos de MacBooks e à adoção dos computadores da marca por empresas. No caso dos PCs com Windows, o fim do suporte ao Windows 10 é o grande impulsionador da subida.

Posts relacionados

Além disso, a firma aponta como fator para a alta do mercado ajustes estratégicos de estoque relacionados às tarifas impostas pelos Estados Unidos a uma série de países, bem como o crescimento dos PCs focados em IA — uma tendência que deverá se intensificar ainda mais em 2026.

Publicidade

O crescimento no mercado de computadores coincide com um relatório recente da Omdia, a qual apontou um aumento de quase 7% no terceiro trimestre globalmente. Aqui, no entanto, o crescimento da Apple foi bem mais tímido: apenas 4,3%, com 9,3% de participação.

Apesar disso, a Omdia aponta que a Maçã ultrapassou a marca de 6 milhões de unidades vendidas pelo quinto trimestre consecutivo.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Instagram anuncia Restyle, recurso que permite editar Stories com a Meta AI
Posts relacionados