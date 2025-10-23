Vendas de Macs registraram aumento relevante no 3º trimestre de 2025

A Counterpoint Research divulgou hoje os dados referentes às vendas de computadores pessoais no terceiro trimestre de 2025 — e os Macs apresentaram um crescimento relevante de 15%, seguindo a tendência de alta do mercado como um todo (que cresceu 8,1% no período).

Entre as cinco principais empresas listadas, a Apple foi a segunda com o maior crescimento, atrás apenas da Lenovo (+17%). Já a ASUS (+14%) e a HP (+10%) também registraram um resultado positivo, enquanto a Dell sofreu uma queda (-1%) ao lado de outras fabricantes (-3%).

De acordo com a firma, o crescimento da Apple se deu graças a novos modelos de MacBooks e à adoção dos computadores da marca por empresas. No caso dos PCs com Windows, o fim do suporte ao Windows 10 é o grande impulsionador da subida.

Além disso, a firma aponta como fator para a alta do mercado ajustes estratégicos de estoque relacionados às tarifas impostas pelos Estados Unidos a uma série de países, bem como o crescimento dos PCs focados em IA — uma tendência que deverá se intensificar ainda mais em 2026.

O crescimento no mercado de computadores coincide com um relatório recente da Omdia, a qual apontou um aumento de quase 7% no terceiro trimestre globalmente. Aqui, no entanto, o crescimento da Apple foi bem mais tímido: apenas 4,3%, com 9,3% de participação.

Apesar disso, a Omdia aponta que a Maçã ultrapassou a marca de 6 milhões de unidades vendidas pelo quinto trimestre consecutivo.

via 9to5Mac