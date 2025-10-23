Navegue

Vimeo anuncia suporte para novos formatos de vídeo espacial no Vision Pro

Bruno Cardoso
23/10/2025 • 12:32
App Vimeo para Vision Pro

A plataforma de vídeos Vimeo anunciou hoje durante o evento REFRAME que passará a suportar um número maior de formatos de vídeo espacial em seu app para o Apple Vision Pro.

A partir de hoje, a plataforma aceita vídeos em VR180 — o formato de vídeos em 3D mais comum hoje no mercado. Trazendo um campo de visão de até 180°, ele é mais acessível que outras opções, o que talvez faça o número de conteúdos nesse formato presentes no Vimeo crescer mais rapidamente.

Até o fim do ano, também será adicionado suporte ao Apple Immersive Video, que é compatível com conteúdos em 8K e com Áudio Espacial (Spatial Audio). Desenvolvido pela própria Maçã, atualmente ele só está disponível no app Apple TV e, no caso da China, nos apps Migu Video e Tencent Video.

O mesmo também vale para o Apple Projected Media Profile (APMP), formato introduzido na última edição da WWDC. Mais flexível, ele permite especificar parâmetros como o algoritmo de projeção, detalhes da câmera e outros ajustes mais técnicos.

Segundo o Vimeo, o APMP permitirá que criadores capturem vídeos com câmeras da Blackmagic, editem-nos no Final Cut Pro e os distribuam diretamente em sua plataforma, acelerando o processo de criação.

O app do Vimeo para o Vision Pro foi lançado há exatamente um ano e permite que criadores usem os iPhones mais recentes para capturar e compartilhar vídeos espaciais. Por enquanto, ele só está disponível em países e regiões onde o headset da Apple foi lançado, o que ainda não inclui Brasil ou Portugal.

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

Bruno Cardoso
