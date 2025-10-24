Navegue

Backups do iCloud ajudam a desvendar esquema de apostas nos EUA

24/10/2025
Uma reportagem bem interessante do The New York Post mostrou como backups do iCloud ajudaram a justiça dos Estados Unidos a desvendar um esquema sofisticado envolvendo manipulação de resultados de pôquer em vários estados do país.

Como bem observado pelo AppleInsider, os dados obtidos incluíam imagens contendo evidências cruciais para o caso, como uma mesa de raios X usada para manipular os jogos e um programa para rastrear informações de máquinas alteradas.

Imagens do iCloud
A Bloomberg, por sua vez, relatou que mensagens de texto trocadas pelo grupo de mafiosos mostraram os criminosos sugerindo perder intencionalmente algumas partidas para evitar levantar suspeita sobre a integridade das partidas.

A Apple, vale recordar, afirma em suas páginas de suporte que pode fornecer a autoridades determinadas informações armazenadas no iCloud — o que pode ter sido a forma como a justiça americana teve acesso a tais imagens e mensagens.

Nos últimos anos, a Maçã implementou o recurso Proteção Avançada de Dados do iCloud, o qual leva criptografia de ponta a ponta para seu serviço de nuvem e impede até mesmo a empresa de ter acesso aos dados armazenados pelos usuários.

