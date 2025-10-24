Como abrir arquivos com um app específico [iPhone e iPad]

O aplicativo Arquivos (Files) trouxe boas novidades relacionadas ao gerenciamento de documentos e downloads nos iPhones e iPads com o iOS/iPadOS 26.

Um deles, por exemplo, possibilita que você escolha qual aplicativo deseja usar para abrir um arquivo específico ou definir o app padrão para um tipo de arquivo — processos que já podiam ser feitos no macOS há anos, vale notar.

Veja como é simples! 😄

Como escolher em qual app abrir um arquivo específico

Com o app aberto, mantenha o dedo pressionado por alguns segundos em cima do arquivo, vá até “Abrir com” e escolha o app desejado.

Como definir o aplicativo padrão para um tipo de arquivo

Mantenha o dedo pressionado em cima do arquivo e escolha “Obter Informações”.

Use o menu suspenso ao lado de “Sempre Abrir Com Este App” para escolher o app.