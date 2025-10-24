Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
sdx15 / Shutterstock.com
App Arquivos (Files) na tela do telefone, em cima de um Mac

Como abrir arquivos com um app específico [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
24/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Arquivos (Files) trouxe boas novidades relacionadas ao gerenciamento de documentos e downloads nos iPhones e iPads com o iOS/iPadOS 26.

Publicidade

Um deles, por exemplo, possibilita que você escolha qual aplicativo deseja usar para abrir um arquivo específico ou definir o app padrão para um tipo de arquivo — processos que já podiam ser feitos no macOS há anos, vale notar.

Veja como é simples! 😄

Posts relacionados

Como escolher em qual app abrir um arquivo específico

Com o app aberto, mantenha o dedo pressionado por alguns segundos em cima do arquivo, vá até “Abrir com” e escolha o app desejado.

Como definir o aplicativo padrão para um tipo de arquivo

Mantenha o dedo pressionado em cima do arquivo e escolha “Obter Informações”.

Use o menu suspenso ao lado de “Sempre Abrir Com Este App” para escolher o app.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Little Big Workshop, Cyberpunk 2077: Ultimate, NeverNap e mais!
Posts relacionados