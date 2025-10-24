Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Planet Volumes na Unsplash
Emojis

Como colocar um símbolo ou emoji em pastas usando o app Arquivos ou o Finder

Pedro Henrique Nunes
24/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Com o iOS/iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26, a Apple passou a permitir que os usuários personalizem ainda mais as pastas pelo app Arquivos (Files) ou pelo Finder, respectivamente.

Publicidade

Agora, além de colocar etiquetas, é possível usar um símbolo ou um emoji na pasta — para encontrá-la mais facilmente ou mesmo para torná-la mais de acordo com os arquivos dentro dela.

Veja como utilizar isso! 📂

YouTube video

Como colocar um símbolo/emoji em pastas pelo app Arquivos em iPhones e iPads

  1. Com o app Arquivos aberto, mantenha a pasta pressionada por alguns instantes.
  2. Toque em “Personalizar Pasta e Etiquetas…”.
  3. Toque em um dos símbolos ou em “Emoji” para selecioná-lo.
  4. Se quiser remover o ícone da pasta, escolha “Limpar” (no canto inferior esquerdo).

Como colocar um símbolo/emoji em pastas pelo Finder em Macs

  1. Abra o Finder e clique com o botão direito do mouse em cima da pasta.
  2. Vá até “Personalizar Pasta…”.
  3. Escolha o símbolo na lista ou “Emoji”, se preferir usar um deles.
  4. Para excluir o símbolo/emoji, clique em “Limpar” (no canto inferior esquerdo).

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como abrir arquivos com um app específico [iPhone e iPad]
Posts relacionados