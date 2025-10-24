Como colocar um símbolo ou emoji em pastas usando o app Arquivos ou o Finder

Com o iOS/iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26, a Apple passou a permitir que os usuários personalizem ainda mais as pastas pelo app Arquivos (Files) ou pelo Finder, respectivamente.

Publicidade

Agora, além de colocar etiquetas, é possível usar um símbolo ou um emoji na pasta — para encontrá-la mais facilmente ou mesmo para torná-la mais de acordo com os arquivos dentro dela.

Veja como utilizar isso! 📂

Como colocar um símbolo/emoji em pastas pelo app Arquivos em iPhones e iPads

Com o app Arquivos aberto, mantenha a pasta pressionada por alguns instantes. Toque em “Personalizar Pasta e Etiquetas…”. Toque em um dos símbolos ou em “Emoji” para selecioná-lo. Se quiser remover o ícone da pasta, escolha “Limpar” (no canto inferior esquerdo).

Como colocar um símbolo/emoji em pastas pelo Finder em Macs