Documentário “Stiller & Meara — Nada Está Perdido” estreia no Apple TV

Chegou hoje ao catálogo do Apple TV o documentário “Stiller & Meara — Nada Está Perdido” (“Stiller & Meara: Nothing Is Lost”), o qual tem como foco a história de Jerry Stiller e Anne Meara, saudoso casal que foi um verdadeiro ícone da comédia nos Estados Unidos.

Dirigido por Ben Stiller (sim, o ator e comediante diretor das duas primeiras temporadas de “Ruptura”), filho da dupla, o documentário aborda a trajetória do casal e seu impacto na cultura popular e em casa, onde os limites entre criatividade, família, vida e arte muitas vezes se confundiam.

No documentário, cujo trailer você pode rever abaixo, Stiller volta a câmera para si mesmo e sua família para examinar a enorme influência de Jerry e Anne em suas vidas e “as lições geracionais que todos podemos aprender com aqueles que amamos”.

O documentário é produzido também por John Lesher, Geoffrey Richman e Lizz Morhaim, enquanto o time de produtores executivos inclui Bryn Mooser, Justin Lacob, Kathryn Everett, Tony Hsieh e Andy Hsieh. Matthew Cherchio atua como produtor supervisor.

Alguns desses nomes, inclusive, estiveram no dia 4/10 na première do documentário, a qual ocorreu no Alice Tully Hall, durante a edição de 2025 do New York Film Festival.

Confira as imagens oficiais do evento, divulgadas pela Apple:

