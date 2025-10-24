Navegue

Leitura de 1 minuto

Documentário “Stiller & Meara — Nada Está Perdido” estreia no Apple TV

Douglas Nascimento
24/10/2025 • 09:10
Stiller & Meara

Chegou hoje ao catálogo do Apple TV o documentário “Stiller & Meara — Nada Está Perdido” (“Stiller & Meara: Nothing Is Lost”), o qual tem como foco a história de Jerry Stiller e Anne Meara, saudoso casal que foi um verdadeiro ícone da comédia nos Estados Unidos.

Dirigido por Ben Stiller (sim, o ator e comediante diretor das duas primeiras temporadas de “Ruptura”), filho da dupla, o documentário aborda a trajetória do casal e seu impacto na cultura popular e em casa, onde os limites entre criatividade, família, vida e arte muitas vezes se confundiam.

No documentário, cujo trailer você pode rever abaixo, Stiller volta a câmera para si mesmo e sua família para examinar a enorme influência de Jerry e Anne em suas vidas e “as lições geracionais que todos podemos aprender com aqueles que amamos”.

YouTube video

O documentário é produzido também por John Lesher, Geoffrey Richman e Lizz Morhaim, enquanto o time de produtores executivos inclui Bryn Mooser, Justin Lacob, Kathryn Everett, Tony Hsieh e Andy Hsieh. Matthew Cherchio atua como produtor supervisor.

Alguns desses nomes, inclusive, estiveram no dia 4/10 na première do documentário, a qual ocorreu no Alice Tully Hall, durante a edição de 2025 do New York Film Festival.

Confira as imagens oficiais do evento, divulgadas pela Apple:

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
