Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Ficou mais fácil substituir a bateria do MacBook Pro de 14″, mostra desmonte da iFixit

Bruno Cardoso
24/10/2025 • 16:22
Divulgação/iFixit
Desmonte do MacBook Pro de 14 polegadas (M5) feito pela iFixit

A iFixit publicou hoje o seu vídeo de desmonte do novíssimo MacBook Pro de 14 polegadas, que recentemente foi atualizado com o chip M5, além de ter ganhado outras melhorias pontuais.

Publicidade

Como era de se esperar, o novo laptop profissional da Apple é bastante parecido por dentro (e por fora) com seu antecessor direto, que também passou pelas mãos da firma de reparos no ano passado.

Há, no entanto, algumas surpresas, como uma bateria mais fácil de ser substituída, já que não é mais preciso remover o trackpad do MacBook Pro para acessar as abas que fazem as suas células saírem do lugar.

YouTube video

De acordo com a iFixit, porém, isso só é verdade se você não seguir as instruções da Apple para substituir a bateria, uma vez a empresa ainda não vende esse componente de maneira independente na loja programa Self Service Repair.

Publicidade

Caso você precise substituir a bateria do seu MacBook Pro por algum motivo, a única maneira de fazer isso do jeito “oficial” é comprando uma uma top case completamente nova, a qual inclui não só a bateria, mas também o teclado — e, por isso, sai por salgados US$527.

Como pouco mudou da geração passada do laptop para a sua versão com o chip M5, a firma de reparos deu ao novo MacBook Pro de 14″ novamente uma nota 4 (em uma escala que vai até 10) quando o assunto é reparabilidade.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

MacBook Pro (M5) enfrenta problemas térmicos em tarefas mais exigentes
Posts relacionados