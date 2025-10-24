Ficou mais fácil substituir a bateria do MacBook Pro de 14″, mostra desmonte da iFixit

A iFixit publicou hoje o seu vídeo de desmonte do novíssimo MacBook Pro de 14 polegadas, que recentemente foi atualizado com o chip M5, além de ter ganhado outras melhorias pontuais.
Como era de se esperar, o novo laptop profissional da Apple é bastante parecido por dentro (e por fora) com seu antecessor direto, que também passou pelas mãos da firma de reparos no ano passado.
Há, no entanto, algumas surpresas, como uma bateria mais fácil de ser substituída, já que não é mais preciso remover o trackpad do MacBook Pro para acessar as abas que fazem as suas células saírem do lugar.
De acordo com a iFixit, porém, isso só é verdade se você não seguir as instruções da Apple para substituir a bateria, uma vez a empresa ainda não vende esse componente de maneira independente na loja programa Self Service Repair.
Caso você precise substituir a bateria do seu MacBook Pro por algum motivo, a única maneira de fazer isso do jeito “oficial” é comprando uma uma top case completamente nova, a qual inclui não só a bateria, mas também o teclado — e, por isso, sai por salgados US$527.
Como pouco mudou da geração passada do laptop para a sua versão com o chip M5, a firma de reparos deu ao novo MacBook Pro de 14″ novamente uma nota 4 (em uma escala que vai até 10) quando o assunto é reparabilidade.
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
