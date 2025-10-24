★ Ganhe 62% de desconto no AI Media Toolbox para aprimoramento de vídeo e imagem no Mac

O Apple Silicon redefiniu o que os criadores podem fazer em um Mac. Desde o primeiro chip (M1) até o mais recente (M5), cada nova geração traz processamento mais rápido e desempenho mais frio (energeticamente falando). Ainda assim, muitos aplicativos criativos não aproveitam todo esse potencial.

O VideoProc Converter AI muda isso. Criado nativamente para o Apple Silicon, ele transforma o seu Mac em uma central de mídia movida por inteligência artificial, capaz de aprimorar, converter e processar vídeos e imagens com velocidade e precisão excepcionais. Seja restaurando filmagens antigas, aprimorando animes ou convertendo arquivos ProRes, cada tarefa é executada de forma mais rápida e fluida do que nunca.

Oferta por tempo limitado: 62% de desconto + leve 1 e ganhe 4 brindes!

Se você estava esperando o momento certo para experimentar o VideoProc Converter AI, a hora é agora.

Basic Edition : apenas US$39,95 (55% de desconto, licença vitalícia para um Mac)

: apenas US$39,95 (55% de desconto, licença vitalícia para um Mac) Home Edition: apenas US$59,95 (62% de desconto, licença vitalícia para até 5 Macs)

E tem mais: compre um e ganhe quatro presentes:

Image Matting : remove, refina e altera o fundo de imagens (licença de 6 meses)

: remove, refina e altera o fundo de imagens (licença de 6 meses) iPhone Manager V6.8 : transfere mídia entre iPhone e PC

: transfere mídia entre iPhone e PC VideoProc Vlogger : software de edição de vídeo intuitivo e poderoso

: software de edição de vídeo intuitivo e poderoso 5KPlayer: reprodutor de vídeos UHD, música e downloader online

Com uma única licença vitalícia, você desbloqueia tudo: aprimoramento de vídeo e imagem com IA, conversão, compressão, gravação e muito mais — sem taxas recorrentes. Não perca tempo: reivindique sua oferta antes que ela termine!

Deixe seus vídeos mais nítidos com IA de nova geração

O VideoProc Converter AI traz um módulo de IA de Super Resolução, capaz de aumentar vídeos até 4K, reduzir ruídos, eliminar borrões e restaurar detalhes perdidos, mantendo bordas limpas e naturais. Ele literalmente leva as suas gravações a outro nível — seja uma filmagem antiga ou um clipe de celular de baixa qualidade.

Graças aos modelos V3 mais recentes, o VideoProc Converter AI processa quadros 40% a 80% mais rápido do que upscalers convencionais. De vídeos de baixa resolução baixados da web a gravações antigas ou cenas de animes, esse recurso faz com que cada frame se mova perfeitamente, como deveria.

Crie movimentos mais suaves e efeitos cinematográficos sem esforço

Se você já desejou que as suas filmagens parecessem mais suaves e cinematográficas, a ferramenta de Interpolação de Quadros por IA no VideoProc Converter AI torna isso possível. Ela utiliza inteligência artificial para gerar quadros extras entre os já existentes, transformando vídeos de 30 quadros por segundo em 60qps ou até 120qps, para um movimento realista e reprodução fluida.

Isso é especialmente útil para sequências em câmera lenta, destaques esportivos, vídeos de gameplay ou qualquer conteúdo que exige um fluxo polido e profissional. O motor de IA analisa cada quadro para prever o movimento natural, de modo que os resultados pareçam contínuos e sem traços artificiais.

Amplie, restaure e colorize fotos instantaneamente no seu Mac

Além dos vídeos, o VideoProc Converter AI também traz poderosas tecnologias de inteligência artificial para as suas fotos. O módulo Image AI ajuda você a dar nova vida às imagens — seja restaurando fotos antigas de família, aprimorando detalhes ou colorizando imagens em preto e branco. Ele oferece ampliação (upscaling) de até 10K de resolução, preservando texturas finas e detalhes naturais.

Tudo é processado localmente no seu dispositivo. É rápido, preciso e totalmente alinhado à filosofia da Apple de priorizar a privacidade.

Veja como usar a ferramenta Image AI no VideoProc Converter AI:

Importe suas fotos arrastando-as para a área de trabalho. Escolha o modelo de IA de acordo com as suas necessidades:

○ Use Super Resolution para aumentar a resolução e aprimorar a nitidez.

○ Ative Face Restoration para remover imperfeições e restaurar retratos.

○ Selecione Photo Colorization para adicionar cores vivas e realistas a imagens em preto e branco. Pré-visualize o resultado e ajuste se necessário. Defina o formato de saída, nível de qualidade, DPI e pasta de destino. Exporte a imagem aprimorada em resolução total — até 10K, ideal para impressões em grande formato ou exibição digital.

Resolva incompatibilidades para qualquer formato e codec

A compatibilidade de formatos é essencial no uso diário. O VideoProc Converter AI simplifica isso com um poderoso módulo de Conversão de Vídeo, que oferece suporte a mais de 420 formatos de vídeo e áudio, incluindo ProRes, MOV, MP4, MKV e mais.

Ele foi projetado para se integrar perfeitamente ao fluxo de trabalho do seu Mac. Você pode usá-lo para preparar clipes para o Final Cut Pro, exportar para o QuickTime ou converter gravações de diferentes câmeras e dispositivos. Transforme formatos com facilidade, sem se preocupar com a perda de qualidade, problemas de reprodução ou incompatibilidades com editores.

Reduza arquivos 4K grandes sem perder qualidade

O VideoProc Converter AI inclui um módulo de compressão que reduz o tamanho dos vídeos. É possível diminuir drasticamente vídeos em 4K e HDR simplesmente definindo um tamanho de vídeo desejado, utilizando codecs modernos como AV1, HEVC ou H.264. A ferramenta ajusta de forma inteligente o bitrate, a resolução e a qualidade, oferecendo uma compressão eficiente e suave — sem sacrificar a nitidez ou os detalhes da imagem.

Experimente hoje o poder da mídia com IA otimizada para Apple

O VideoProc Converter AI reúne tudo o que você precisa — desde aprimorar vídeos e restaurar fotos até converter, comprimir ou gravar. Com ferramentas avançadas movidas por inteligência artificial, otimização nativa para Apple Silicon e um design limpo e integrado, ele foi feito para usuários de Mac que buscam velocidade, qualidade e simplicidade em um só lugar.

Agora é o melhor momento para experimentar. Aproveite a oferta por tempo limitado e ganhe até 62% de desconto na licença vitalícia, além de quatro brindes extras. Descubra o que é um verdadeiro processamento de mídia com IA otimizado para o ecossistema Apple.