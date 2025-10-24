Google Meet ganha sala de espera repaginada com novas funções

O Google Meet está ganhando uma repaginação no recurso de sala de espera, que oferece aos anfitriões mais controle sobre quem entra na reunião e quando. A atualização introduz uma área de espera virtual onde os participantes podem aguardar até que o anfitrião decida se os deixa entrar (ou não).

Publicidade

Conforme divulgado pelo Google, os anfitriões ou coanfitriões podem ativar uma sala de espera antes do início da reunião com o objetivo de visualizar os participantes antes que eles ingressem na conferência (algo como o que já acontece). A novidade é que alertas podem ser enviados aos participantes em espera, o que é útil para fornecer informações ou lembretes rápidos. Os participantes existentes em uma reunião também podem ser movidos de volta para a sala de espera, se necessário.

Divulgação/Google

Segundo a empresa, o recurso vem desativado por padrão para usuários, mas os administradores podem alterar a configuração em um grupo/empresa.

O recurso já começou a ser implementado e estará disponível gradualmente para os usuários nas próximas semanas nos planos Business Standard/Plus, Enterprise Standard/Plus/Essentials, Education Plus e para assinantes do Workspace Individual.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Digital Trends