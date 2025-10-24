Instagram adiciona recurso de histórico de visualização para Reels

O Instagram anunciou nesta sexta-feira a implementação de uma nova funcionalidade chamada “Histórico de Visualização” para os Reels, que permite aos usuários revisitarem vídeos que já passaram pelo feed. A novidade foi anunciada pelo chefão da plataforma, Adam Mosseri, em seu perfil pessoal.

Com isso, os usuários podem, agora, acessar um histórico de todos os Reels que visualizaram — o que, segundo a empresa, facilita a localização de vídeos perdidos devido a toques acidentais ou atualizações do app.

A nova funcionalidade pode ser encontrada nas configurações da plataforma, dentro da opção “Sua Atividade”, onde a seção “Histórico de Visualização” foi adicionada. A funcionalidade permite aos usuários ordenar os vídeos por data, seja da mais recente para a mais antiga ou vice-versa, e filtrar os resultados por uma faixa específica de dias ou por autor do conteúdo, além de poderem ser apagados do histórico.

Essa adição coloca o Instagram em paridade com o TikTok, que já oferece a funcionalidade há algum tempo, ainda que de forma menos completa que a da Meta.

A função já vinha sendo demandada por usuários em feedbacks dados à plataforma. Antes, era necessário recorrer a métodos complicados, como baixar seus dados do app para tentar localizar vídeos que se perderam.

O novo recurso já está disponível.

via TechCrunch