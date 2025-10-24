Navegue

Leitura de 1 minuto

Instagram adiciona recurso de histórico de visualização para Reels

Bruno S. Gentile
24/10/2025 • 16:47
Divulgação/Instagram
Histórico de Reels Assistidos no Instagram

O Instagram anunciou nesta sexta-feira a implementação de uma nova funcionalidade chamada “Histórico de Visualização” para os Reels, que permite aos usuários revisitarem vídeos que já passaram pelo feed. A novidade foi anunciada pelo chefão da plataforma, Adam Mosseri, em seu perfil pessoal.

Com isso, os usuários podem, agora, acessar um histórico de todos os Reels que visualizaram — o que, segundo a empresa, facilita a localização de vídeos perdidos devido a toques acidentais ou atualizações do app.

A nova funcionalidade pode ser encontrada nas configurações da plataforma, dentro da opção “Sua Atividade”, onde a seção “Histórico de Visualização” foi adicionada. A funcionalidade permite aos usuários ordenar os vídeos por data, seja da mais recente para a mais antiga ou vice-versa, e filtrar os resultados por uma faixa específica de dias ou por autor do conteúdo, além de poderem ser apagados do histórico.

Essa adição coloca o Instagram em paridade com o TikTok, que já oferece a funcionalidade há algum tempo, ainda que de forma menos completa que a da Meta.

A função já vinha sendo demandada por usuários em feedbacks dados à plataforma. Antes, era necessário recorrer a métodos complicados, como baixar seus dados do app para tentar localizar vídeos que se perderam.

O novo recurso já está disponível.

via TechCrunch

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
