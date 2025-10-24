Navegue

MacBook Pro (M5) enfrenta problemas térmicos em tarefas mais exigentes

Bruno S. Gentile
24/10/2025 • 15:42
Leitura de 2 minuto

O recém-lançado MacBook Pro de 14″ com chip M5 apresenta melhorias significativas em desempenho em relação ao modelo anterior, mas ainda enfrenta problemas térmicos em tarefas mais exigentes.

Durante testes realizados pelo canal no YouTube Max Tech, o novo chip atingiu 99°C, o que levou a uma queda de desempenho conhecida como thermal throttling (estrangulamento térmico, na tradução livre). Essa temperatura é menor do que os 114°C alcançados pelo M4, mas ainda indica que o sistema de resfriamento precisa ser mais robusto para lidar com o poder do novo chip.

Ambos os modelos do laptop, tanto com o chip M4 quanto o M5, compartilham o mesmo design de resfriamento, que inclui uma ventoinha e uma tubulação para dissipação do calor. Apesar de o M5 consumir mais energia (21,8W, contra 18,4W do M4), ele consegue manter as temperaturas abaixo do limite crítico, demonstrando um avanço em relação à geração anterior.

O canal responsável pelos testes sugere que esse desempenho térmico melhorado pode ser resultado de ajustes no algoritmo da ventoinha ou do uso de uma pasta térmica aprimorada. No entanto, o sistema de resfriamento básico ainda não é suficiente para suportar a demanda de um processamento intenso.

Nos testes práticos, o novo chip da Apple demonstrou maior estabilidade ao rodar jogos exigentes, como Cyberpunk 2077, mantendo níveis elevados de FPS 1Frames per second, ou quadros por segundo. mesmo com ray tracing ativado, sem sofrer tanto com queda de desempenho. Isso sugere um melhor balanceamento entre CPU 2Central processing unit, ou unidade central de processamento e GPU 3Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico., permitindo ao chip lidar com a carga de trabalho de forma mais eficiente.

Modelos superiores, com os possíveis “M5 Pro” e “M5 Max”, provavelmente contarão com sistemas de resfriamento mais avançados, incluindo duas ventoinhas em vez de apenas uma.

via Canaltech

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
