MacBook Pro (M5) enfrenta problemas térmicos em tarefas mais exigentes

O recém-lançado MacBook Pro de 14″ com chip M5 apresenta melhorias significativas em desempenho em relação ao modelo anterior, mas ainda enfrenta problemas térmicos em tarefas mais exigentes.

Publicidade

Durante testes realizados pelo canal no YouTube Max Tech, o novo chip atingiu 99°C, o que levou a uma queda de desempenho conhecida como thermal throttling (estrangulamento térmico, na tradução livre). Essa temperatura é menor do que os 114°C alcançados pelo M4, mas ainda indica que o sistema de resfriamento precisa ser mais robusto para lidar com o poder do novo chip.

Ambos os modelos do laptop, tanto com o chip M4 quanto o M5, compartilham o mesmo design de resfriamento, que inclui uma ventoinha e uma tubulação para dissipação do calor. Apesar de o M5 consumir mais energia (21,8W, contra 18,4W do M4), ele consegue manter as temperaturas abaixo do limite crítico, demonstrando um avanço em relação à geração anterior.

O canal responsável pelos testes sugere que esse desempenho térmico melhorado pode ser resultado de ajustes no algoritmo da ventoinha ou do uso de uma pasta térmica aprimorada. No entanto, o sistema de resfriamento básico ainda não é suficiente para suportar a demanda de um processamento intenso.

Nos testes práticos, o novo chip da Apple demonstrou maior estabilidade ao rodar jogos exigentes, como Cyberpunk 2077, mantendo níveis elevados de FPS mesmo com ray tracing ativado, sem sofrer tanto com queda de desempenho. Isso sugere um melhor balanceamento entre CPU e GPU , permitindo ao chip lidar com a carga de trabalho de forma mais eficiente.

Modelos superiores, com os possíveis “M5 Pro” e “M5 Max”, provavelmente contarão com sistemas de resfriamento mais avançados, incluindo duas ventoinhas em vez de apenas uma.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Canaltech