Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Michael Hsu Rosen integra elenco da 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV

Luiz Gustavo Ribeiro
24/10/2025 • 21:20
Isaac Anthony / Huffpost
Ator Michael Hsu Rosen

O ator Michael Hsu Rosen é a adição mais recente ao elenco da segunda temporada de “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), série antológica do Apple TV.

Publicidade

Segundo o Deadline, as informações sobre o personagem de Hsu Rosen, bem como os detalhes do enredo da segunda temporada, estão sendo mantidos em segredo. Outros nomes confirmados para a continuação da série incluem a protagonistas Rachel Brosnahan, Matthew Rhys, Fiona Shaw, Jack Reynor e John Magaro.

A nova temporada, de acordo com o Deadline, será baseada em “Dissecation of a Murder”, livro de Jo Murray previsto para ser lançado no ano que vem.

Posts relacionados

A série é centrada em Leila (Brosnahan), uma ambiciosa advogada de defesa que assume um notório caso. Shaw será sócia do escritório e assistente de Leila; Rhys interpretará o marido de Leila, o promotor do caso; e Reynor fará o papel do cliente, o réu.

Publicidade

A primeira temporada, vale notar, foi protagonizada por Jake Gyllenhaal — que seguirá como um dos produtores executivos, além de David E. Kelley, J.J. Abrams, Rachel Rusch Rich, Dustin Thomason e Matt Tinker.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Project Indigo é atualizado com suporte limitado aos iPhones 17
Posts relacionados