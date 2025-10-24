Michael Hsu Rosen integra elenco da 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV

O ator Michael Hsu Rosen é a adição mais recente ao elenco da segunda temporada de “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), série antológica do Apple TV.

Segundo o Deadline, as informações sobre o personagem de Hsu Rosen, bem como os detalhes do enredo da segunda temporada, estão sendo mantidos em segredo. Outros nomes confirmados para a continuação da série incluem a protagonistas Rachel Brosnahan, Matthew Rhys, Fiona Shaw, Jack Reynor e John Magaro.

A nova temporada, de acordo com o Deadline, será baseada em “Dissecation of a Murder”, livro de Jo Murray previsto para ser lançado no ano que vem.

A série é centrada em Leila (Brosnahan), uma ambiciosa advogada de defesa que assume um notório caso. Shaw será sócia do escritório e assistente de Leila; Rhys interpretará o marido de Leila, o promotor do caso; e Reynor fará o papel do cliente, o réu.

A primeira temporada, vale notar, foi protagonizada por Jake Gyllenhaal — que seguirá como um dos produtores executivos, além de David E. Kelley, J.J. Abrams, Rachel Rusch Rich, Dustin Thomason e Matt Tinker.

