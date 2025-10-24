Modelo de entrada do “iPhone 18” com 12GB de RAM é corroborado por site

Com o lançamento dos iPhones 17, a Apple aumentou a quantidade de memória disponível nos modelos Pro (de 8GB para 12GB), de modo a melhor posicioná-los para a era da inteligência artificial.

Agora, segundo informações do The Bell, estaríamos prestes a ver o modelo “base” passar por um tratamento parecido, com o “iPhone 18”, esperado para o ano que vem, também recebendo um upgrade nessa área — lembrando que o iPhone Air já conta com 12GB de RAM .

Mais especificamente, a gigante de Cupertino teria encomendado para a Samsung nada menos que 13 milhões de chips de DRAM LPDDR5X 1b de 10 nanômetros para o segundo trimestre do ano que vem, o que indica um aumento na quantidade de memória disponível no modelo supracitado.

Essa possibilidade, vale lembrar, havia sido aventada pela primeira vez no ano passado pelo leaker Mobile Phone Chip Expert, que também apostou em chips “A20” de 2nm, rumor que ganhou bastante força nos últimos meses — nesta semana, inclusive, ele disse em um post no Weibo que os codinomes dos próximos chips seriam “Borneo” (“A20”) e “Borneo Ultra” (“A20 Pro”).

Desde então, outros leakers abriram a possibilidade de isso virar realidade já na linha iPhone 17, o que obviamente não foi o caso.

Ainda segundo o The Bell, a Apple também encomendou chips de memória da Micron e da SK hynix, mas provavelmente não irá usá-los, já que eles falharam em atingir o requisitos estabelecidos pela empresa estadunidense.

via Wccftech