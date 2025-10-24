Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Modelo de entrada do “iPhone 18” com 12GB de RAM é corroborado por site

Bruno Cardoso
24/10/2025 • 13:46

Com o lançamento dos iPhones 17, a Apple aumentou a quantidade de memória disponível nos modelos Pro (de 8GB para 12GB), de modo a melhor posicioná-los para a era da inteligência artificial.

Publicidade

Agora, segundo informações do The Bell, estaríamos prestes a ver o modelo “base” passar por um tratamento parecido, com o “iPhone 18”, esperado para o ano que vem, também recebendo um upgrade nessa área — lembrando que o iPhone Air já conta com 12GB de RAM 1 Random access memory, ou memório de acesso aleatório..

Mais especificamente, a gigante de Cupertino teria encomendado para a Samsung nada menos que 13 milhões de chips de DRAM LPDDR5X 1b de 10 nanômetros para o segundo trimestre do ano que vem, o que indica um aumento na quantidade de memória disponível no modelo supracitado.

Essa possibilidade, vale lembrar, havia sido aventada pela primeira vez no ano passado pelo leaker Mobile Phone Chip Expert, que também apostou em chips “A20” de 2nm, rumor que ganhou bastante força nos últimos meses — nesta semana, inclusive, ele disse em um post no Weibo que os codinomes dos próximos chips seriam “Borneo” (“A20”) e “Borneo Ultra” (“A20 Pro”).

Publicidade

Desde então, outros leakers abriram a possibilidade de isso virar realidade já na linha iPhone 17, o que obviamente não foi o caso.

Ainda segundo o The Bell, a Apple também encomendou chips de memória da Micron e da SK hynix, mas provavelmente não irá usá-los, já que eles falharam em atingir o requisitos estabelecidos pela empresa estadunidense.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Wccftech

Notas de rodapé

  • 1
    Random access memory, ou memório de acesso aleatório.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Backups do iCloud ajudam a desvendar esquema de apostas nos EUA
Posts relacionados