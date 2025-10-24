Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Project Indigo é atualizado com suporte limitado aos iPhones 17

Douglas Nascimento
24/10/2025 • 21:01
Project Indigo, da Adobe

Mais de um mês após a chegada dos iPhones 17 às lojas, o Project Indigo, app de câmera da Adobe o qual promete fotos mais naturais e menos processadas, finalmente passou a suportar os novos aparelho (embora com limitações) — graças à mais nova atualização do software lançada hoje na App Store.

Publicidade

A demora para esse suporte, segundo resposta fornecida na comunidade da Adobe, se deu por causa de alguns problemas com a câmera frontal dos aparelhos. Por isso, a empresa afirmou considerar lançar uma atualização do app sem suporte à câmera frontal especificamente nos iPhones 17.

YouTube video

E foi exatamente isso o que a Adobe fez nessa mais nova atualização, destacando que o suporte à câmera frontal dos iPhones 17 será adicionado em uma futura versão do app, após o lançamento do iOS 26.1. Enquanto isso, donos dos aparelhos poderão usar o app com o conjunto poderoso de câmeras traseiras.

A Adobe ainda destaca que mesmo o uso do app com as câmeras traseiras dos iPhones 17 pode apresentar alguns problemas em baixa luz, como capturas com muito ruído com o ISO alto ou falhas na auto-exposição. Nos iPhones 17 Pro, pode haver uma faixa mais brilhante na parte inferior com o zoom de 4x ativado.

Publicidade

A empresa também incluiu um novo questionário nas configurações do app, o qual a ajudará a determinar para qual direção ela deverá levar o app a fim de torná-lo um software melhor para “fotógrafos mobile apaixonados”.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Promoções na App Store: jogos da Amanita Design, DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, DigiCamFX Camera e mais!
Posts relacionados