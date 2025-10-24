Project Indigo é atualizado com suporte limitado aos iPhones 17

Mais de um mês após a chegada dos iPhones 17 às lojas, o Project Indigo, app de câmera da Adobe o qual promete fotos mais naturais e menos processadas, finalmente passou a suportar os novos aparelho (embora com limitações) — graças à mais nova atualização do software lançada hoje na App Store.

A demora para esse suporte, segundo resposta fornecida na comunidade da Adobe, se deu por causa de alguns problemas com a câmera frontal dos aparelhos. Por isso, a empresa afirmou considerar lançar uma atualização do app sem suporte à câmera frontal especificamente nos iPhones 17.

E foi exatamente isso o que a Adobe fez nessa mais nova atualização, destacando que o suporte à câmera frontal dos iPhones 17 será adicionado em uma futura versão do app, após o lançamento do iOS 26.1. Enquanto isso, donos dos aparelhos poderão usar o app com o conjunto poderoso de câmeras traseiras.

A Adobe ainda destaca que mesmo o uso do app com as câmeras traseiras dos iPhones 17 pode apresentar alguns problemas em baixa luz, como capturas com muito ruído com o ISO alto ou falhas na auto-exposição. Nos iPhones 17 Pro, pode haver uma faixa mais brilhante na parte inferior com o zoom de 4x ativado.

A empresa também incluiu um novo questionário nas configurações do app, o qual a ajudará a determinar para qual direção ela deverá levar o app a fim de torná-lo um software melhor para “fotógrafos mobile apaixonados”.

