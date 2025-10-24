Promoções na App Store: jogos da Amanita Design, DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, DigiCamFX Camera e mais!

Fechando a semana com uma simpática seleção de promoções na App Store para esta sexta-feira!
O destaque do dia fica para a seleção dos jogos de aventura da desenvolvedora Amanita Design, os quais estão com descontos imperdíveis!
Confira a lista completa:
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$180 em descontos:
Jogos
Mundo aquático para ser explorado.
Puzzles.
Aplicativos
Efeitos para fotos.
Utilitário educacional.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️