Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: jogos da Amanita Design, DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, DigiCamFX Camera e mais!

Marcelo Melo
24/10/2025 • 20:47

Fechando a semana com uma simpática seleção de promoções na App Store para esta sexta-feira!

Publicidade

O destaque do dia fica para a seleção dos jogos de aventura da desenvolvedora Amanita Design, os quais estão com descontos imperdíveis!

Confira a lista completa:

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$180 em descontos:

Jogos

Jogo AAA.

Publicidade

Mundo aquático para ser explorado.

Puzzles.

Aplicativos

Efeitos para fotos.

Publicidade

Utilitário educacional.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Google Meet ganha sala de espera repaginada com novas funções
Posts relacionados