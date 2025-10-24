Navegue

Versão prévia do kit de desenvolvimento da linguagem Swift para Android é lançada

Douglas Nascimento
24/10/2025 • 19:49
Swift

Inicialmente com suporte apenas aos sistemas operacionais da Apple, a Swift continua caminhando cada vez mais para se tornar uma poderosa linguagem multiplataforma. Hoje, foi anunciado no blog oficial da plataforma o lançamento de uma versão prévia do seu SDK 1Software development kit, ou kit de desenvolvimento de software. para Android.

Fruto dos esforços incessantes do grupo de trabalho Android, o SDK permite portar com facilidade pacotes Swift para o sistema. Segundo a publicação, mais de 25% dos pacotes disponíveis no Swift Package Index já são compatíveis com o Android, os quais estão especificados na seção Community Showcase.

Já disponível a partir de hoje para Linux, macOS e Windows (via instalador), o SDK já pode ser usado por desenvolvedores e, como destacado na publicação, “abre novas possibilidades para o desenvolvimento multiplataforma, acelerando a inovação em todo o ecossistema móvel”.

Para facilitar a vida dos desenvolvedores, foi lançado um guia de início para ajudar na configuração do ambiente, bem como o projeto java-swift, o qual permite integrar com facilidade Swift e Java para permitir que as duas linguagens conversem — o que possibilita o uso das muitas bibliotecas para Android.

Essa novidade permitirá que desenvolvedores independentes e pequenas empresas que já contam com um app escrito em Swift encurtem o caminho necessário para portá-lo para o Android, representando um avanço significativo na interoperabilidade entre os dois sistemas.

    Software development kit, ou kit de desenvolvimento de software.

