Vídeo: MX Master 4, novo mouse flagship da Logitech [unboxing + hands-on]

Rafael Fischmann
24/10/2025 • 10:00
Leitura de 1 minuto

A Logitech anunciou recentemente o seu tão aguardado novo mouse flagship, o MX Master 4 — que chega cerca de três anos após o MX Master 3S, avaliado em detalhes aqui no MacMagazine.

Nós já pusemos as mãos no novo modelo e lhes trazemos, hoje, um vídeo completo de unboxing e hands-on dele. Confira:

Curiosamente, o Logitech MX Master 4 acaba de aterrissar em território nacional e já pode ser encomendado via Amazon ou via Mercado Livre, saindo ao preço sugerido de R$800. As primeiras entregas ocorrerão no fim deste mês.

Nos Estados Unidos, ele custa US$120; na Europa, sai por 130€.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
