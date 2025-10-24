Vídeo: MX Master 4, novo mouse flagship da Logitech [unboxing + hands-on]

A Logitech anunciou recentemente o seu tão aguardado novo mouse flagship, o MX Master 4 — que chega cerca de três anos após o MX Master 3S, avaliado em detalhes aqui no MacMagazine.

Nós já pusemos as mãos no novo modelo e lhes trazemos, hoje, um vídeo completo de unboxing e hands-on dele. Confira:

Curiosamente, o Logitech MX Master 4 acaba de aterrissar em território nacional e já pode ser encomendado via Amazon ou via Mercado Livre, saindo ao preço sugerido de R$800. As primeiras entregas ocorrerão no fim deste mês.

Nos Estados Unidos, ele custa US$120; na Europa, sai por 130€.

