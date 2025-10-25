Como traduzir uma ligação no app Telefone [iPhone, iPad e Mac]

Com o iOS 26, a Apple implementou um recurso muito bacana para usuários do aplicativo Telefone (Phone) — além de expandi-lo para iPads e Macs também.
Agora, você pode conferir a tradução de uma chamada em tempo real — caso a pessoa do outro lado da linha fale um idioma diferente do seu —, com traduções faladas (áudio) e escritas na tela.
Confira como utilizar isso! 📞
Para usar o recurso, você precisa estar com a Apple Intelligence habilitada no dispositivo e com um dos idiomas compatíveis:
- Alemão (Alemanha)
- Espanhol (Espanha)
- Francês (França)
- Inglês (Reino Unido e EUA)
- Português (Brasil)
Abra o app Telefone no seu iPhone, iPad ou Mac e faça uma chamada normalmente. Durante a ligação, toque/clique nos três pontinhos e em “Tradução ao Vivo”. Escolha o seu idioma e o que quer traduzir.
Em instantes, a tradução será iniciada. Para parar de exibir a tradução, selecione o botão acima dos controles e escolha “Parar Tradução”.