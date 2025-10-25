Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como usar a Filtragem de Ligações do app Telefone [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
25/10/2025 • 10:30

Um dos recursos mais úteis do iOS 26 está relacionado a um aplicativo que muitos usuários acabaram esquecendo que ele existe, o Telefone (Phone) — que também passou a estar disponível em iPads e Macs que usam a mesma Conta Apple.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de usar a função Filtragem de Ligações (Call Screening) — que atende as ligações de números desconhecidos automaticamente, sem que você perca tempo com chamadas irrelevantes.

YouTube video

Desta forma, a pessoa na outra linha deve compartilhar o nome e o motivo da chamada; o iPhone tocará e mostrará na tela as informações que a pessoa deu. Assim, você pode decidir se quer ou não atendê-la.

Veja como habilitar isso! 📞

Como ativar a Filtragem de Ligações no iPhone e iPad

Abra Ajustes (Settings) e toque em “Apps”, no fim da tela. Depois toque em “Telefone” e, na seção “Filtrar Números Desconhecidos”, escolha uma das três opções:

  • Nunca: as chamadas de números que não tiverem sido salvos são exibidas normalmente.
  • Perguntar Motivo da Ligação: o iPhone vai solicitar mais informações sobre a chamada, caso o número não esteja na sua agenda, e transcrevê-las em tempo real na tela.
  • Silenciar: as ligações de números desconhecidos serão silenciadas e enviadas ao correio de voz, além de serem exibidas na lista “Recentes”.

Como ativar a Filtragem de Ligações no Mac

Com o app Telefone aberto, vá até Telefone » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command ,.

Na aba “Ligações”, use o menu suspenso ao lado de “Filtrar Números Desconhecidos” para escolher a opção que mais lhe agrada.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

MM Fórum: garantia da Apple, MacBook Pro M3 Pro vs. M4 e mais!
Posts relacionados