Como usar a Filtragem de Ligações do app Telefone [iPhone, iPad e Mac]

Um dos recursos mais úteis do iOS 26 está relacionado a um aplicativo que muitos usuários acabaram esquecendo que ele existe, o Telefone (Phone) — que também passou a estar disponível em iPads e Macs que usam a mesma Conta Apple.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de usar a função Filtragem de Ligações (Call Screening) — que atende as ligações de números desconhecidos automaticamente, sem que você perca tempo com chamadas irrelevantes.

Desta forma, a pessoa na outra linha deve compartilhar o nome e o motivo da chamada; o iPhone tocará e mostrará na tela as informações que a pessoa deu. Assim, você pode decidir se quer ou não atendê-la.

Veja como habilitar isso! 📞

Como ativar a Filtragem de Ligações no iPhone e iPad

Abra Ajustes (Settings) e toque em “Apps”, no fim da tela. Depois toque em “Telefone” e, na seção “Filtrar Números Desconhecidos”, escolha uma das três opções:

Nunca : as chamadas de números que não tiverem sido salvos são exibidas normalmente.

: as chamadas de números que não tiverem sido salvos são exibidas normalmente. Perguntar Motivo da Ligação : o iPhone vai solicitar mais informações sobre a chamada, caso o número não esteja na sua agenda, e transcrevê-las em tempo real na tela.

: o iPhone vai solicitar mais informações sobre a chamada, caso o número não esteja na sua agenda, e transcrevê-las em tempo real na tela. Silenciar: as ligações de números desconhecidos serão silenciadas e enviadas ao correio de voz, além de serem exibidas na lista “Recentes”.

Como ativar a Filtragem de Ligações no Mac

Com o app Telefone aberto, vá até Telefone » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command , .

Na aba “Ligações”, use o menu suspenso ao lado de “Filtrar Números Desconhecidos” para escolher a opção que mais lhe agrada.