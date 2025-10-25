Como ver todo o histórico de ligações para um contato no Telefone [iPhone, iPad e Mac]

O iOS/iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26 trouxeram boas novidades relacionadas à comunicação — como a chegada do aplicativo Telefone (Phone) aos tablets e computadores da Apple, que usam a rede celular do iPhone para fazer e receber ligações.

Publicidade

Uma dica bem bacana envolvendo esse app permite que você visualize todo o histórico de ligações feitas para um número específico, muito útil para conferir quando e quantas vezes você falou com alguém, por exemplo.

Veja como conferir isso! 📞

Abra o app Telefone no seu iPhone, iPad ou Mac — no caso do iPhone, toque na aba “Ligações” (no novo design unificado) ou em “Recentes” (no clássico).

Publicidade

Selecione um contato ou vá até o “i” ao lado dele e escolha “Histórico de Ligações” para vê-lo em uma lista na ordem das mais recentes para as mais antigas.

Fácil, não é?! 🙂

via MacRumors