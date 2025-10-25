Navegue

Foto de Liam Charmer na Unsplash
Homem conversando (ligação), usando um iPhone

Como ver todo o histórico de ligações para um contato no Telefone [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
25/10/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

O iOS/iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26 trouxeram boas novidades relacionadas à comunicação — como a chegada do aplicativo Telefone (Phone) aos tablets e computadores da Apple, que usam a rede celular do iPhone para fazer e receber ligações.

Uma dica bem bacana envolvendo esse app permite que você visualize todo o histórico de ligações feitas para um número específico, muito útil para conferir quando e quantas vezes você falou com alguém, por exemplo.

Veja como conferir isso! 📞

YouTube video

Abra o app Telefone no seu iPhone, iPad ou Mac — no caso do iPhone, toque na aba “Ligações” (no novo design unificado) ou em “Recentes” (no clássico).

Selecione um contato ou vá até o “i” ao lado dele e escolha “Histórico de Ligações” para vê-lo em uma lista na ordem das mais recentes para as mais antigas.

Fácil, não é?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
