Como voltar a iniciar uma ligação ao tocar em um número no app Telefone

A Apple repaginou o aplicativo Telefone (Phone) no iOS 26 — além de levá-lo a iPads e Macs pela primeira vez.

Caso esteja usando esse layout novo, uma mudança talvez possa ter lhe desagradado. Agora, tocar em um contato na seção “Recentes” exibe as informações dele, e não mais realiza uma chamada.

Mas você tem como mudar isso. Para fazer com que o toque inicie diretamente uma ligação, siga o procedimento a seguir! 📞

Abra os Ajustes (Settings); Toque em “Apps”, no fim da tela; Escolha “Telefone”; Marque a opção “Toque em recentes para ligar”.

Simples, não?! 🙂