Como voltar a iniciar uma ligação ao tocar em um número no app Telefone

A Apple repaginou o aplicativo Telefone (Phone) no iOS 26 — além de levá-lo a iPads e Macs pela primeira vez.
Caso esteja usando esse layout novo, uma mudança talvez possa ter lhe desagradado. Agora, tocar em um contato na seção “Recentes” exibe as informações dele, e não mais realiza uma chamada.
Mas você tem como mudar isso. Para fazer com que o toque inicie diretamente uma ligação, siga o procedimento a seguir! 📞
- Abra os Ajustes (Settings);
- Toque em “Apps”, no fim da tela;
- Escolha “Telefone”;
- Marque a opção “Toque em recentes para ligar”.
Simples, não?! 🙂