Como voltar a iniciar uma ligação ao tocar em um número no app Telefone

Pedro Henrique Nunes
25/10/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

A Apple repaginou o aplicativo Telefone (Phone) no iOS 26 — além de levá-lo a iPads e Macs pela primeira vez.

Caso esteja usando esse layout novo, uma mudança talvez possa ter lhe desagradado. Agora, tocar em um contato na seção “Recentes” exibe as informações dele, e não mais realiza uma chamada.

Mas você tem como mudar isso. Para fazer com que o toque inicie diretamente uma ligação, siga o procedimento a seguir! 📞

YouTube video
  1. Abra os Ajustes (Settings);
  2. Toque em “Apps”, no fim da tela;
  3. Escolha “Telefone”;
  4. Marque a opção “Toque em recentes para ligar”.

Simples, não?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como usar a Filtragem de Ligações do app Telefone [iPhone, iPad e Mac]
