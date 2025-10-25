MM Fórum: garantia da Apple, MacBook Pro M3 Pro vs. M4 e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Decepção com a garantia da Apple
|Fellipe
|52
|5G SA Claro eSIM
|Sadi Oliveira Jr.
|18
|MACBOOK PRO M3 PRO X MACBOOK PRO M4 ?
|Euriberto De Amorim Santana Neto
|5
|Spotlight – Uso excessivo de memória (Tahoe)
|marcoschagas
|3
|Tempo de reparo de 20 dias na Apple Store, isso é normal?
|jlaola
|2
Boas discussões, pessoal! 😉