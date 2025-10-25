O que fazer para usar o app Telefone do iPhone no iPad e/ou no Mac

Com o iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26, a Apple levou o aplicativo Telefone (Phone) aos iPads e Macs.

Publicidade

Assim, você tem uma interface dedicada para realizar e receber chamadas de voz usando esses dispositivos — sem precisar recorrer ao iPhone, caso não possa pegá-lo no momento, por exemplo.

Para utilizá-lo, é preciso seguir alguns procedimentos, que mostraremos em detalhes a seguir. 📞

Certifique-se de que o seu iPhone está atualizado para o iOS 26, o iPad para o iPadOS 26 e o Mac para o macOS Tahoe 26 — ou versões posteriores.

O Wi-Fi precisa estar ativado no iPhone e no outro aparelho (iPad ou Mac).

Verifique se está usando a mesma Conta Apple em todos os dispositivos.

Veja se configurou o iPhone para permitir ligações no iPad ou Mac. Para isso, abra os Ajustes (Settings) no smartphone, toque em “Apps” e “Telefone”. Selecione “Outros Dispositivos” e ative “Permitir Ligações”.

Confira se você iniciou a sessão no FaceTime e ativou o seu número de telefone nos ajustes do FaceTime nos dois dispositivos (iPhone e iPad ou iPhone e Mac).

Simples, não?! 🙂