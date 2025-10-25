Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
DenPhotos / Shutterstock.com
Ligando pelo iPhone

O que fazer para usar o app Telefone do iPhone no iPad e/ou no Mac

Pedro Henrique Nunes
25/10/2025 • 16:30
Leitura de 1 minuto

Com o iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26, a Apple levou o aplicativo Telefone (Phone) aos iPads e Macs.

Publicidade

Assim, você tem uma interface dedicada para realizar e receber chamadas de voz usando esses dispositivos — sem precisar recorrer ao iPhone, caso não possa pegá-lo no momento, por exemplo.

Para utilizá-lo, é preciso seguir alguns procedimentos, que mostraremos em detalhes a seguir. 📞

YouTube video
  • Certifique-se de que o seu iPhone está atualizado para o iOS 26, o iPad para o iPadOS 26 e o Mac para o macOS Tahoe 26 — ou versões posteriores.
  • O Wi-Fi precisa estar ativado no iPhone e no outro aparelho (iPad ou Mac).
  • Verifique se está usando a mesma Conta Apple em todos os dispositivos.
  • Veja se configurou o iPhone para permitir ligações no iPad ou Mac. Para isso, abra os Ajustes (Settings) no smartphone, toque em “Apps” e “Telefone”. Selecione “Outros Dispositivos” e ative “Permitir Ligações”.
  • Confira se você iniciou a sessão no FaceTime e ativou o seu número de telefone nos ajustes do FaceTime nos dois dispositivos (iPhone e iPad ou iPhone e Mac).

Simples, não?! 🙂

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como ver todo o histórico de ligações para um contato no Telefone [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados