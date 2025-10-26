Como desativar a busca na Área de Transferência do Spotlight no Mac

O Spotlight foi turbinado pela Apple no macOS Tahoe 26, permitindo buscas mais precisas, a realização de ações dos aplicativos do sistema e também um histórico da Área de Transferência (dos itens que tiver copiado durante o uso do Mac).

Publicidade

Ainda que essa última função seja muito útil, isso faz o computador armazenar muitas informações pessoais e, por vezes, confidenciais. Caso não queira que isso siga ocorrendo, é possível desativar o recurso de busca na Área de Transferência.

Veja como! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings); Clique em “Spotlight”, na barra lateral esquerda; Role até o final da página e desmarque a opção “Busca na Área de Transferência”.

A partir disso, os itens copiados não serão mais exibidos ou poderão ser usados para as buscas no Spotlight.

Simples, não é? 😊