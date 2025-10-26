Navegue

Como desativar a busca na Área de Transferência do Spotlight no Mac

Pedro Henrique Nunes
26/10/2025 • 13:30
ID 387087098 © Alla Morozova | Dreamstime.com
Lupa

O Spotlight foi turbinado pela Apple no macOS Tahoe 26, permitindo buscas mais precisas, a realização de ações dos aplicativos do sistema e também um histórico da Área de Transferência (dos itens que tiver copiado durante o uso do Mac).

Ainda que essa última função seja muito útil, isso faz o computador armazenar muitas informações pessoais e, por vezes, confidenciais. Caso não queira que isso siga ocorrendo, é possível desativar o recurso de busca na Área de Transferência.

Veja como! 👨‍💻

YouTube video
  1. Abra os Ajustes do Sistema (System Settings);
  2. Clique em “Spotlight”, na barra lateral esquerda;
  3. Role até o final da página e desmarque a opção “Busca na Área de Transferência”.

A partir disso, os itens copiados não serão mais exibidos ou poderão ser usados para as buscas no Spotlight.

Simples, não é? 😊

Pedro Henrique Nunes
