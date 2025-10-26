Como realizar ações usando o Spotlight no Mac

O Spotlight já é um velho conhecido de usuários do Mac. Com ele, você pode fazer buscas rápidas ou avançadas, bastando usar o atalho para acioná-lo a partir de qualquer área que estiver no sistema.

Com a chegada do macOS Tahoe 26, a Apple está turbinando essa função. Agora, é possível conferir os arquivos copiados na Área de Transferência e realizar ações de aplicativos diretamente por ele, como ativar um timer, por exemplo.

Verifique como realizar ações pelo Spotlight nos próximos parágrafos! 👨‍💻

Comece usando a combinação de teclas ⌘ command barra de espaço para abrir o Spotlight.

Clique no terceiro ícone, da esquerda para a direita, ou use a combinação de teclas ⌘ 3 a fim de delimitar os resultados para ações. Use uma das sugestões exibidas na tela ou digite uma que queira fazer no momento.

Você também pode atribuir um atalho para ativar a ação de um jeito mais simples. Para isso, clique em “Adicionar teclas rápidas” à direita da ação; para editá-la, clique no campo das teclas rápidas atribuídas, faça a alteração e pressione return .

O que acharam da novidade? 🔎