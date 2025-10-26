Como redefinir os atalhos do Spotlight no Mac para os ajustes de fábrica

Nós já mostramos por aqui como é possível usar as ações dentro do Spotlight em Macs equipados com o macOS Tahoe 26. Uma das maneiras mais fáceis de acioná-las é usando os atalhos de teclado (como criar uma nova nota ao pressionar a combinação “cn”, por exemplo).

Apesar de ser possível alterar as teclas para as ações posteriormente, pode ser que você queira redefinir todos os atalhos, de uma só vez, para os padrões de fábrica.

Veja como fazer isso! 😊

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) no Mac. Em seguida, clique na aba “Spotlight”, na barra lateral esquerda, e selecione “Redefinir Atalhos…”.

Confirme a ação clicando em “Redefinir” e… prontinho! A partir disso, será possível começar a mapear as ações com atalhos do zero.