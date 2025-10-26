Navegue

Leitura de 1 minuto

Como ver e buscar o histórico da Área de Transferência no Mac

Pedro Henrique Nunes
26/10/2025 • 12:00

O Spotlight ganhou superpoderes com o macOS Tahoe 26. Uma das funções mais úteis deverá agradar os usuários que o utilizam com frequência.

Agora, é possível ver o histórico da Área de Transferência, ou seja, de conteúdos que tenham sido copiados recentemente (como trechos de textos e links, por exemplo). Assim, você pode consultá-los de uma maneira mais simples, sem precisar de um app dedicado só para isso.

Veja como utilizar isso na prática! 👨‍💻

Comece pressionando as teclas ⌘ command barra de espaço para abrir o Spotlight. Em seguida, clique no último ícone (da esquerda para a direita), ao lado da barra de pesquisa (ou use o atalho 4).

Para fazer uma busca na Área de Transferência, basta digitar o que está procurando; Para copiar dessa área, clique no ícone com duas folhas de papel à direita do item ou selecione-o e pressione C.

Já para apagar o histórico da área de transferência, selecione os três pontinhos (no canto superior direito da janela do Spotlight) e escolha “Limpar Histórico”.

Muito útil, não?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
