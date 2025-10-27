Navegue

Foto de visuals6x / Depositphotos
Logo da Apple em gráfico

Ações da Apple batem novo recorde; empresa está perto de valer US$4 tri

Luiz Gustavo Ribeiro
27/10/2025 • 17:52
Leitura de 1 minuto

As ações da Apple [$AAPL] continuam rendendo bons frutos para os acionistas da empresa. Isso porque, após bater três recordes na semana passada, elas voltaram a registrar um novo valor máximo nesta segunda-feira (27/10).

No fechamento de hoje da Nasdaq, as ações da Maçã estavam cotadas a US$268,81 — um bom crescimento diário de 2,28% e US$5,99 a mais que o penúltimo recorde, que foi de US$262,82.

Com isso, valor de mercado (market cap) da Apple saltou para US$3,989 trilhões, mantendo-se em segundo lugar entre as mais valiosas do mundo — apenas US$11 bilhões de bater US$4 trilhões pela primeira vez.

A NVIDIA [$NVDA] é a líder disparada dessa lista, com uma capitalização de mercado de US$4,662 trilhões (US$673 bilhões a mais do que a Apple) e ações atualmente cotadas a US$191,49 (aumento de 2,81%).

A Microsoft [$MSFT], por sua vez, segue no terceiro lugar do ranking (após ultrapassar a Apple brevemente durante o pregão) com um valor de US$3,951 trilhões (US$38 bilhões a menos que o da Apple) e suas ações cotadas a US$531,52 (+1,51%).

A Maçã, valer notar, realizará uma conferência para revelar os resultados financeiros do seu quarto trimestre fiscal nesta quinta-feira (30/10). Segundo informações do Seeking Alpha, o mercado em geral viu hoje bons crescimentos devido às esperanças de um novo acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
