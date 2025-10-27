Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple deverá adicionar anúncios no app Mapas já no ano que vem

Douglas Nascimento
27/10/2025 • 10:27
sdx15 / Shutterstock.com
Aplicativo Mapas no iPhone

Prosseguindo com seus esforços para adicionar mais publicidade em seus aplicativos nativos, a Apple estaria planejando implementar anúncios no aplicativo Mapas (Maps) já no ano que vem, segundo informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg).

Publicidade

No app, os anúncios deverão funcionar num esquema semelhante aos da App Store — o que permitirá que proprietários pagar para que seus estabelecimentos apareçam com destaque nos resultados de pesquisa, mesmo não sendo os mais populares ou próximos.

Posts relacionados

Essa versão específica para o Maps deverá contar com uma “interface melhor” que a oferecida em apps como o Google Maps e, além disso, a Apple também usará inteligência artificial (IA) para garantir que os resultados sejam relevantes e úteis para os usuários.

A expansão dos anúncios no iOS ocorre num momento em que a Apple enfrenta um verdadeiro escrutínio no que se refere ao seu faturamento com a App Store, que é usada pela empresa para obter uma comissão por todas as compras feitas em apps nela baixados.

O aumento no ganho com anúncios acaba sendo uma compensação, principalmente em regiões nas quais a empresa teve que afrouxar suas regras envolvendo tais compras internas — como nos Estados Unidos (seu maior mercado) e na Europa.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Próximos iPads Pro poderão contar com câmara de vapor, tal como os iPhones 17 Pro/17 Pro Max
Posts relacionados