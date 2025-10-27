Apple deverá adicionar anúncios no app Mapas já no ano que vem

Prosseguindo com seus esforços para adicionar mais publicidade em seus aplicativos nativos, a Apple estaria planejando implementar anúncios no aplicativo Mapas (Maps) já no ano que vem, segundo informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg).

Publicidade

No app, os anúncios deverão funcionar num esquema semelhante aos da App Store — o que permitirá que proprietários pagar para que seus estabelecimentos apareçam com destaque nos resultados de pesquisa, mesmo não sendo os mais populares ou próximos.

Essa versão específica para o Maps deverá contar com uma “interface melhor” que a oferecida em apps como o Google Maps e, além disso, a Apple também usará inteligência artificial (IA) para garantir que os resultados sejam relevantes e úteis para os usuários.

A expansão dos anúncios no iOS ocorre num momento em que a Apple enfrenta um verdadeiro escrutínio no que se refere ao seu faturamento com a App Store, que é usada pela empresa para obter uma comissão por todas as compras feitas em apps nela baixados.

O aumento no ganho com anúncios acaba sendo uma compensação, principalmente em regiões nas quais a empresa teve que afrouxar suas regras envolvendo tais compras internas — como nos Estados Unidos (seu maior mercado) e na Europa.