Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple dobrará a produção de AirPods na Índia, diz mídia local

Douglas Nascimento
27/10/2025 • 12:04
Foto de rmcarvalhobsb / Depositphotos
AirPods Pro 2

De acordo com informações do The Economic Times, a Apple expandirá a fabricação de AirPods na Índia nos próximos seis a oito meses — pouco tempo após o início da produção dos fones da empresa no país, a qual ocorreu em abril deste ano.

Publicidade

Segundo o site, a Foxconn Interconnect Technology (FIT, subsidiária da Foxconn) aumentará a capacidade de produção mensal de 100 mil para 200 mil unidades — o que significa que a fabricação de AirPods no país dobrará no período supracitado.

Posts relacionados

Além disso, a fábrica da FIT também deverá aumentar sua capacidade de pessoal qualificado das 2 mil pessoas atuais para 5 mil — um esforço obviamente necessário para dar conta desse aumento na capacidade de produção.

Com maquinários advindos da instalação das suas instalações no Vietnã, a FIT investirá um total de ₹48 bilhões (cerca de R$2,9 bilhões) para possibilitar essa expansão, sendo que mais de ₹30 bilhões (~R$1,8 bi) já foram investidos.

Publicidade

Procuradas, a Apple e a FIT não responderam aos pedidos de comentários do ET.

via iClarified

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

WhatsApp testa gerenciamento de memória em chats individuais e stickers de reações a status
Próx. Post

Oferta: iPhone 16e (256GB) por R$3.869,10 no Pix!
Posts relacionados