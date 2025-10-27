Apple dobrará a produção de AirPods na Índia, diz mídia local

De acordo com informações do The Economic Times, a Apple expandirá a fabricação de AirPods na Índia nos próximos seis a oito meses — pouco tempo após o início da produção dos fones da empresa no país, a qual ocorreu em abril deste ano.

Segundo o site, a Foxconn Interconnect Technology (FIT, subsidiária da Foxconn) aumentará a capacidade de produção mensal de 100 mil para 200 mil unidades — o que significa que a fabricação de AirPods no país dobrará no período supracitado.

Além disso, a fábrica da FIT também deverá aumentar sua capacidade de pessoal qualificado das 2 mil pessoas atuais para 5 mil — um esforço obviamente necessário para dar conta desse aumento na capacidade de produção.

Com maquinários advindos da instalação das suas instalações no Vietnã, a FIT investirá um total de ₹48 bilhões (cerca de R$2,9 bilhões) para possibilitar essa expansão, sendo que mais de ₹30 bilhões (~R$1,8 bi) já foram investidos.

Procuradas, a Apple e a FIT não responderam aos pedidos de comentários do ET.

via iClarified