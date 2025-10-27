Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Black Friday da NordVPN e do NordPass: descontos de até 73% nos planos de 2 anos

Bruno S. Gentile
27/10/2025 • 20:32

A Nord Security iniciou sua campanha de Black Friday com promoção para dois dos seus principais produtos: a NordVPN, para proteção e privacidade online, e o NordPass, gerenciador de senhas da companhia. As campanhas já estão disponíveis com reduções expressivas nos planos de dois anos e meses extras gratuitos de assinatura!

Publicidade

No caso da NordVPN, os planos de 2 anos têm descontos de até 73%, além de 3 meses adicionais sem custo. A oferta reduz, então, o preço mensal para R$7,90, permitindo aos usuários escolher um plano de longo prazo reduzido.

Black Friday da NordVPN

A campanha de Black Friday começou no dia 15 de outubro e valerá durante todo o mês de novembro para o produto. O plano inclui todos os recursos tradicionais da NordVPN, com foco em segurança e estabilidade de conexão.

Já a promoção que envolve o NordPass, que teve início no mesmo período, seguirá até 12 de novembro e oferece planos individuais e familiares com diferentes níveis de descontos. No plano Individual, temos até 56% de desconto na opção de 2 anos (com 3 meses extras) e 43% de desconto no plano de 1 ano (também com 3 meses adicionais).

Black Friday do NordPass

No plano Família, o desconto chega a 53% para a assinatura de 2 anos e 38% para o plano anual. Todas as modalidades incluem a mesma duração promocional e mantêm a oferta de 3 meses adicionais.

A campanha é validada por tempo limitado, então aproveite!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Ações da Apple batem novo recorde; empresa está perto de valer US$4 tri
Posts relacionados