Black Friday da NordVPN e do NordPass: descontos de até 73% nos planos de 2 anos

A Nord Security iniciou sua campanha de Black Friday com promoção para dois dos seus principais produtos: a NordVPN, para proteção e privacidade online, e o NordPass, gerenciador de senhas da companhia. As campanhas já estão disponíveis com reduções expressivas nos planos de dois anos e meses extras gratuitos de assinatura!

No caso da NordVPN, os planos de 2 anos têm descontos de até 73%, além de 3 meses adicionais sem custo. A oferta reduz, então, o preço mensal para R$7,90, permitindo aos usuários escolher um plano de longo prazo reduzido.

A campanha de Black Friday começou no dia 15 de outubro e valerá durante todo o mês de novembro para o produto. O plano inclui todos os recursos tradicionais da NordVPN, com foco em segurança e estabilidade de conexão.

Já a promoção que envolve o NordPass, que teve início no mesmo período, seguirá até 12 de novembro e oferece planos individuais e familiares com diferentes níveis de descontos. No plano Individual, temos até 56% de desconto na opção de 2 anos (com 3 meses extras) e 43% de desconto no plano de 1 ano (também com 3 meses adicionais).

No plano Família, o desconto chega a 53% para a assinatura de 2 anos e 38% para o plano anual. Todas as modalidades incluem a mesma duração promocional e mantêm a oferta de 3 meses adicionais.

A campanha é validada por tempo limitado, então aproveite!

