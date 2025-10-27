Navegue

Leitura de 2 minuto

Câmera com “qualidade do olho humano” poderá estrear nos iPhones de 2027

Bruno Cardoso
27/10/2025 • 11:20
Foto de ubeyonroad na Unsplash
Câmeras do iPhone 17 Pro Max

Em junho, falamos aqui sobre uma patente registrada pela Apple a qual descreve um sistema que permitiria à câmera do iPhone armazenar diferentes quantidades de luz em cada um dos seus pixels de acordo com a luminosidade da foto, aproximando-a da faixa dinâmica do olho humano.

Pois bem, de acordo com o leaker conhecido como yeux1122 em uma postagem no Naver, esse sistema já tem data para chegar aos smartphones da Maçã: 2027, quando deverão ser apresentados os “iPhones 20”, em comemoração ao aniversário de 20 anos do dispositivo.

Chamado Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC), ele tem o potencial de aumentar a faixa dinâmica do sensor do iPhone (que gira em torno de 10-13 stops), para até 20 stops. Para efeito de comparação, a faixa dinâmica do olho humano varia entre 20-30 stops, a depender de como a pupila se ajusta à luz.

Ao que tudo indica, algumas fabricantes chinesas de smartphones Android estudam a possibilidade de incluir essa tecnologia em seus flagships já no ano que vem, o que inclui nomes como Honor, Xiaomi e HUAWEI. Nesse caso, é esperado que essas companhias utilizem componentes da japonesa Sony, que também fornece sensores de câmera para a Apple.

Caso o LOFIC realmente seja adotado pela Maçã um ano depois, é esperado que os iPhones passem a ser capazes de capturar muito mais detalhes, seja em ambientes com muita ou pouca iluminação, aprimorando drasticamente a qualidade das fotos e reduzindo ruídos.

yeux1122, vale notar, não deixou claro se essa novidade será exclusiva dos modelos Pro de 2027 ou se ela dará as caras em toda a linha “iPhone 20”, embora essa primeira opção seja a mais provável, dado o histórico recente da Apple. Nesse caso, é esperado que a empresa implemente sensores LOFIC nos modelos mais baratos em anos subsequentes.

iPhone 17 Pro

R$ 11.498,88

iPhone 17 Pro Max

R$ 12.499,00

iPhone Air

R$ 10.498,92

iPhone 17

R$ 7.998,84

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
